DOLAZE PO NJU KOLIMA S TAMNIM STAKLIMA: Komšije iz Radinaca razvezale jezik o njenoj vezi sa POLITIČAREM, evo šta očekuju od njega

Život pevačice Tanja Savić uvek je bio meta medijskog interesovanja od kada se pojavila na sceni. Novinske stupce nije punila samo zbog svog uspeha, već i zbog raznih skandala.

Nakon svađe sa Slavicom Ćukteraš, odlaska u Australiju i bračnih brodoloma, borbe za decu i navodne veze sa političarem Draškom Stanivukovićem.

Kakva je zaista kada se ugase svetla pozornice, rešili smo da saznamo od komšija u Smederevu, ali u i Radincima, gde joj je porodična kuća. Kako se Tanja sa sinovima tek nedavno doselila u Smederevo, komšije je poznaju površno.

foto: Damir Dervišagić

- U njenom stanu je uvek buka. Mada nikada i nije sama, uvek su tu njena sestra i još nekoliko ljudi. Žurka po čitav dan. Vidimo je ali često menja raspoloženje, čas se javi ljubazno, čas prođe kao da je mutava - kaže jedan stariji gospodin.

U obližnjoj prodavnici ističu da im je Tanjina sestra Biljana češće mušterija nego pevačica.

- Dođe i Tanja ponekada sa sinovima, pa se preganjaju šta će da im kupi. Bude je sramota kada traže sve i svašta, nemirni su a on ih teško smiri. Možda se i uželela koliko nisu bili sa njom pa joj žao da ih grdi.

foto: Privatna Arhiva

Komšije kažu da je viđaju kako sređena izlazi iz stana ali ne znaju da li ide u provod ili da radi. Dolaze i momci u dobrim kolima po nju, ali teško je reći da li su joj braća, vozač ili partner. Uvek su tamna stakla i ne vidi se dobro, kaže devojka koja živi u blizini Tanjinog doma.

Ipak, u selu Radinci komšije su bile pričljivije. Za njihovo mesto se čulo zbog Tanje i na tome su joj zahvalni, ali ih ovih dana jedno pitanje muči: Da li je još u vezi sa Stanivukovićem?

- On bi joj bio dobra prilika, mlad je i uspešan, dobro situiran. Mi navijamo za to, možda bi nam i put uradio kroz selo da se ne patimo po kaldrmi, kaže jedan od meštana kroz osmeh, ali kada smo ga podsetili da je Stanivuković gradonačelnik u drugoj državi, on tu i dalje ne vidi problem.

- Lako će on reći nekome iz njihove vlasti, a oni ovim našima. Pa i Drašku bi bilo lakše da dobrim putem dolazi u tazbinu - kaže Dragan.

Komšinica koja poznaje Tanjine roditelje, pa i pevačicu od malena, ističe da su tačne priče o vezi sa političarem.

- Kada su neke komšinice pitale Tanjinu majku, ona se samo osmehnula. Videlo se da bi joj bilo drago da se to ostvari. Dovoze Tanju stalno neki tipovi, uposlila je oko sebe dosta rođaka. Ali iskreno, promenila se u poslednjih nekoliko godina. Nekada je bila ljubazna, tiha i srdačna, a sada se nekako uobrazila i postala drčna.

foto: ATA Images

