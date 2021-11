I DAN DANAS SE STIDI ZBOG OVOG: Goca Božinovska ušla na POGREŠNU SVADBU, htela u zemlju da propadne! Otkrila šta joj se desilo

Pevačica Goca Božinovska otvorila je dušu i ispričala jedan od njenih najvećih blamova u životu.

Naime, Goca je otkrila da jei sama ostala u šoku zbog dogodio na svadbi u seoskom naselju, a sada je podelila kako je izgledao epilog njene bruke. Goca je priznala da se i dan danas postidi zbog ovog blama.

foto: Printscreen/Magazin In

- Meni se dogodilo da sam ja otišla da pevam na pogrešnoj svadbi. Dva veselja u istom mestu, na nekoliko kilometara, i ja odem na pogrešnu. Došla sam kod domaćina, pozdravim se, oni me lepo dočekaju. Mislili su da me je neko od gostiju angažovao. Ja sela, posluženje, ljudi mi doneli da ručam, kazali mi da se opustim, polako sve. I za pola sata meni zvoni telefon, zove me čovek gde je zapravo trebalo da pevam i kaže mi: „Pa Goco, gde ste vi, ljudi čekaju? Poludeli smo.“ Ja govorim: „Pa ja sam došla“, a oni meni govore da sam na pogrešnom mestu. Kasnije sam se izvinila i jednima i drugima, zahvalila se na gostoprimstvu i otišla da pevam gde sam i zakazala. Zamislite, moglo je da da se desi da ustanem i počnem da pevam - pričala je kroz smeh Božinovska.

foto: Kurir

Kurir.rs/I.B/24sedam

