MARINA GAGIĆ PROGOVORILA O STARATELJSTVU, BIVŠEM VERENIKU I NOVOM DEČKU: Otkrila da li je spremna za nove ljubavi!

Marina Gagić sa nestrpljenjem iščekuje sledeće ročište sa bivšim izabranikom Darkom Lazićem, kada će se sa njim preko suda dogovoriti oko starateljstva nad sinom Aleksejem.

"Nije se pojavio na prvom ročištu, očekivano. Bio je na moru sa devojkom. Nadam se da će na sledeće, koje je za otprilike mesec dana, doći. Glupo je i da se sudi i veća ko je bolji staratelj, ko je posvećeniji detetu u svakom smislu”, kaže Marina i dodaje da je sama, odnosno, niti ima dečka i novu ljubav, niti je spremna na to.

“Nije mi normalno da srljam iz veze u vezu. Ja sam bila u jednoj u kojoj sam volela, dobila dete. To se završilo i nisam spremna za nove ljubavi. To što druga strana uveliko uživa u novoj partnerki samo jasno govori ko je iskreno voleo, čije su emocije bile čiste i prave i ko se sto posto dao. Ali to je sada nebitno. Svaka čast ko tako može. Ja, nažalost, ne mogu. Srce odlučuje kad će se i šta desiti. Ne mogu danas da volim jednog, sutra drugog. Onog momenta kada budem osetila da sam ponovo spremna za tako nešto, kada mi neko bude privukao pažnju, ne isključujem mogućnost da se i to desi. Zapravo, volela bih, ali nisam spremna na tako nešto. Imam svoje dete, kom sam maksimalno posvećena, tako da sada nikakav muškarac ne dolazi u obzir, kaže Marina za "Svet, a prenose mediji.

