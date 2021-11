TRPEO JE NESNOSNE BOLOVE, ALI JE TO DOSTOJANSTVENO KRIO? Marinko Rokvić do poslednjeg dana bio nasmejan, hteo da poštedi porodicu

Pevač Marinko Rokvić preminuo je u subotu, 6. novembra u 68. godini nakon duge i teške borbe s rakom pankreasa.

Kako se sada navodi, Marinko se sve vreme hrabro borio sa opakom bolešću i ni u jednom trenutku nije posustao.

- Otkako je Marinko saznao za dijagnozu, pokušavao je da na svaki način ne bude na smetnji porodici. Njegovi najbliži su non-stop bili uz njega. Verovao je da će da pobedi bolest jer je bio disciplinovan i pridržavao se svega što kažu lekari. Marinko se odupirao bolesti, ali je kancer počeo da jača, pa se stanje menjalo iz dana u dan. Najgori su bili dani kada dobije bolove. Bio je toliko dostojanstven da je čak i bolove krio. Što se kaže, plakao je u tišini da ga niko ne čuje. Zamislite koliko je to čovek bio i, pored svega, on je najviše razmišljao o porodici. Uvek je neko iz porodice bio pored Marinka, stalno je tražio da mu sinovi dovode unuke jer, dok je s njima bio, nakratko je zaboravljao da je bolestan - priča izvor blizak porodici Rokvić.

Rokvić je navodno do poslednjeg trenutka bio baš onakav kakav je bio ceo život. Ponosan, dostojanstven i uvek nasmejan za svoje najbliže, čak i kada su poslednji trenuci bili u pitanju.

- Marinko nije hteo da bude na teretu porodici, nije hteo da ga ljudi gledaju kako se muči s bolešću. Baš zbog toga mnogi njegovi saradnici i kolege nisu znali da je bolovao od tako opake bolesti. Hteo je da izgleda zdravo i nasmejano uprkos svim poteškoćama koje su ga zadesile. Kad oseti da lekovi ne deluju, pričao je da hoće da odspava, samo da neko ne bi video da se uvija od bolova. Za to smo saznali kad ga je sin Marko slučajno čuo iz druge prostorije, pa su tako povezali šta radi. Nije hteo da ga niko posmatra kao bolesnika. Trudio se da bude što normalniji do kraja. Krišom je plakao. Sinovi su to jednom primetili, ali je on rekao da mu je vruće i da se samo preznojio. On je bio ljudina, čovek kakav se više ne rađa. U svojoj muci više je razmišljao o porodici nego o sebi - priča nam sagovornik. Rokvićev sin Nikola rekao je pre nekoliko dana za Srpski telegraf da oca smatra herojem, koji se do kraja borio kao lav.

- Moj otac je pokazao čojstvo i junaštvo. Spasao nas je od sebe i bio je veliki junak. Tuga i bol su veliki, ali držimo se nekako. Marinko nije hteo nikome da bude na teretu. Drago mi je što smo imali oca koji nas je naučio mnogo čemu - rekao je Nikola. Podsetimo, sahrana Marinka Rokvića obaviće se u četvrtak 11. novembra s početkom opela u 14.30 u Crkvi Svetog apostola Tome na Novom bežanijskom groblju. Članovi porodice su svesni činjenice koliko je Marinko bio voljen i poštovan, pa su doneli važnu odluku.

- Zbog velikog poštovanja ljudi prema Marinku, sahrana neće biti samo u krugu porodice, već ćemo ga ispratiti zajedno, uz molbu da se poštuju sve epidemiološke mere - saopštila je porodica Rokvić.

