OVO JE POZADINA SUKOBA MILIJA I CECE? Dok je Arkan bio živ po pesmi je uzimao 10.000 maraka a od UKUPNE CIFRE će vam se ZAVRTETI

Ceca i Mili imali su žestoku svadu u Zvezdama Granda posle koje je pevačica napustila studio, ali se ubrzo vratila i nastavila snimanje.

Posle Milijevih teških reči da je on Ceci napravio karijeru, te da ona ne bi imala koncerte na Marakani i Ušću da nije bilo njegovih pesama, folk zvezda je rešila da ga precrta zauvek i da više ne komunicira sa njim, piše Star. Kako otkriva taj izvor, kompozitor je zahvaljujući saradnji sa Cecom zaradio oko tri miliona evra, a sada je i proziva.

foto: Damir Dervišagić

"Ceca to nikada neće javno reći, ali je tačno da se Mili obogatio zahvaljujući njoj. Ona je na nagovor Marine Tucaković prihvatila da joj Mili uradi ceo album tek 1996. godine. On je tada bio potpuno anoniman u estradnim krugovima i jedva je krpio kraj s krajem. Zato mu je Ceca i rekla da kada ga je upoznala nije imao ni gitaru, Marina je verovala u Milija i zato je insistirala da on preuzme da radi albume za Cecu koja je pre njega već imala imala dva najveća hita u karijeri, Kukavicu koju je napisao Futa i pesmu Beograd koju je uradio Dino Merlin. Tek 2006. godine Mili je za Cecu napisao pesmu Pile koja je njen treći najveći hit, pa je suludo i da pomisli da je on nju stvorio. Ceca zna da Mili godinama priča i kako je on napunio Marakanu i Ušće, te da je publika dolazila na koncerte zbog njegovih pesama, pa joj se više smučilo da sluša te nebuloze”, otkriva izvor i dodaje: „Dok je Arkan bio živ, Miliju su plaćali 10.000 maraka po pesmi, a imao je i neki bonus od prodaje albuma. To su bile ogromne pare u to vreme, tako da je vrlo brzo mogao da kupi lep stančić u Beogradu. Posle Arkanove smrti njih dvoje su se dogovorili da svu zaradu od prodaje albuma i koncerata dele na pola. Tek tada je Mili počeo da zgrće veliku lovu od koje i danas lepo živi. Za 20 godina zaradio je oko tri miliona evra, ako ne i više. Ceca ne želi da iznosi takve detalje u javnost, jer poštuje sve ugovore, kao i uspeh koji su zajedno napravili. Zato ju je zabolelo kada je Mili počeo javno da je vređa kako je ona samo izvođač, a on velika zvezda koja je napunila Ušće i Marakanu. Ma kako da ne! Njihova saradnja je i pukla zbog para jer je Mili tražio veći deo kolača za sebe. A i Brena je prekinula saradnju s njim, jer nisu mogli da se dogovore oko honorara pošto je tražio previše", završava izvor.

Podsetimo, kompozitor je otkrio da je on Ceci platio koncert na Ušću i da je za taj nastup iskeširao čak 600.000 evra.

- Narušen poslovni odnos između Cece i mene je značio i narušenu poslovnu atmosferu. Ja sam čovek koji se svojih obećanja drži do besvesti. Ja ne mogu da obećam nešto što ne mogu da ispunim. Takav sam čovek. Čim se u saradnji pojavi neka nezahvalnost i potcenjivanje, ja dalje ne mogu da nastavim s tim. Odmah sam "izleteo" iz tog projekta, nikakvu taktiku nisam imao kad su takve stvari u pitanju. Ceca i ja smo prekinuli saradnju iz meni nejasnih razloga, samo dan nakon koncerta na Ušću. Nije mi krivo zbog toga jer nije bilo do mene. Napravio sam joj hit album i platio Ušće 600.000 evra, slomio sam se oko toga - otkrio je Mili za Kurir.

foto: Damir Dervišagić

Ceca je rekla da je veoma razočarana u nekadašnjeg saradnika.

- Razočarana sam u Milija kao čoveka, ali ne kajem se što sam sarađivala sa njim. Ta saradnja je bila plodonosna i trajala je dve decenije, ali zajedno sa Marinom Tucaković, koja je bila nosilac projekta - rekla je Ceca u emisiji "Ekskluzivno" i dodala da nije samo kompozitor zaslužan da bi pesma bila hit.

- Kada neko napravi melodiju, dušu joj daju tekst i sam izvođač. Ne može samo jedna strana da bude bitna, sve tri su bitne - istakla je Ceca.

foto: Ata images

