ARKAN MU JE ZBOG CECE UPERIO PIŠTOLJ U ČELO: Srđan Mobi Dik otkrio ŠOK detalje, jedan pogrešan potez mogao je biti KOBAN PO ŽIVOT!

Srđan Čolić, poznatiji kao Srđan Mobi Dik, prisetio se saradnje sa Cecom Ražnatović i otkrio sve o trenutku kada je došla u studio u pratnji svoga supruga Željka Ražnatovića Arkana.

On se prisetio situacije kada mu je Arkan prislonio pištolj na čelo.

"Bili smo u jednom malom studiju na Čuburi, Marina Tucaković, Futa i ja. Radili smo Cecinu ploču. U tom trenutku dolazi Arkan, bio je mnogo fin. Ceca je pušila cigare, a Arkan to nije voleo. Meni je Futa rekao: 'Samo nemoj Cecu da nudiš cigarama, Arkan ne može očima da vidi cigare. Pobesni skroz tad. Ona ne puši kad je on tu'. Ok, rekoh", rekao je u emisiji "Goli život".

"Ja sam puštao te pesme, a svi oni su stajali iza mene i slušali. Kad sam zaustavio pesmu, čujem neki zvuk, okrenem se i vidim da Arkan drži uperen pištolj mom drugaru u čelo. Ovaj prebledeo. 'Nemoj da ti se to više desilo', rekao mu je Arkan, 'Neće', stigao je odgovor".

"Spustio je pištolj i rekao mi da pustim sledeću pesmu. Posle sam saznao da je ovaj mučenik, pošto nije znao, ponudio Cecu cigaretama. Ceca ga iskulirala a ovaj potegao pištolj na njega", ispričao je Srđan.

Kako kaže, u vreme kad su Arkan i Ceca počeli da se zabavljaju ona je živela na Julinom brdu.

"Nešto smo ostali do kasno i Ceca me zamoli da je odbacim kući. Ja imao neku raspadnutu ladu kojoj samo što nije otpao auspuh. Zaustavi me pandur u Požeškoj, i počne da me propituje šta to vozim, kakav mi je to auspuh...", pričao je.

"'Izvinite gospodine, evo vozim koleginicu kući'... 'Šta me briga koga ti voziš'. I u tom trenutku spazi Cecu: 'Izvini Ceco', okrene se ka meni i kaže: 'Ajde brže vozi, vidiš da je umorna'", ispričao je on.

