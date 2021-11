NE ZNAM DA LI SAM DOVOLJNO JAK: Sergej Ćetković posle 7 meseci progovorio o najvećem GUBITKU, rana koja ne zarasta

Pevač Sergej Ćetković pre sedam meseci ostao je bez roditelja zbog virusa korona.

On je sada za Gloriju otkrio kako se danas nosi sa velikim gubitkom.

- To je rana s kojom moram da živim. Ni ne želim da zaraste. Gubitak oba roditelja za samo sedam dana napravio je toliko duboku ranu i veliki ožiljak na duši koji će zauvek ostati. Kao hrišćanin, znajući da su sada na boljem mestu i da smo svi mi ovde u prolazu, smiren sam i spokojan jer znam kakve sam roditelje imao i šta su zaslužili - rekao je on.

foto: Damir Dervišagić

Da li nekada sami u četiri zida odsvirate nešto samo za njih dvoje?

- Ne, ali su oni non-stop tu, u mojim mislima, i na mnogim koncertima kroz neke pesme. Sam sa sobom im posvetim neku pesmu - izjavio je on.

Jeste li napisali neku pesmu samo za njih? Kako smoći snage za to?

- Ne znam da li sam dovoljno jak. Ne želim da moj bol otvori rane drugih. Poslednjih godinu i po je otišlo mnogo kvalitetnih i dobrih ljudi, prijatelja, poznanika i njihovih roditelja. Nisam siguran ni koliko bi to sada bilo pametno. Ne želim da svojom muzikom i stihovima budim najtužnije emocije. Ljude kojih više nema ne treba zaboraviti već ih svakog dana u molitvama oživljavati i vraćati se na sve one dane kada su bili tu i na sve one lepe trenutke koje smo proveli zajedno - rekao je Sergej.

foto: Kurir Tv

Kurir.rs/K.Đ/Gloria

