SERGEJA ĆETKOVIĆA ĆERKE BRANILE OD OBOŽAVATELJA! Pevač detaljima o porodici iznenadio: Svesne su svega!

Kada pomislite na emotivne i nežne balade, ne može da vam asocijacija ne bude Sergej Ćetković. Uz njegove pesme mnogi su se venčali, plesali po prvi put i zaljubili, a pevač ne krije da mu je drago što unosi radost i ljubav u srca publike. Ipak priznaje, da uz sebe ima najiskrenije kritičare, a to su njegove ćerke koje ga ne gledaju kao slavnog tatu.

- U početku je bilo problema kad posle koncerta dođu ljudi da se slikaju, pa ih ima 20, 30. Onda Lola dođe pa me brani. Kako je odrastala, shvatila je da je to deo mog posla, pa je počela da učestvuje u raspoređivanju ljudi. Desila se situacija, gde me je čekalo jedno malo dete za slikanje, ali je stajalo sa strane u gomili i nisam ga video. Ipak, Lola je to primetila i odmah me zvala da ne odem, već da se uslikam sa tom devojčicom. Tako da mi je Lola dosta pomagala. I ona i Mila su sada svesnije da mnogo utiču na moju karijeru - ističe Sergej i dodaje:

- One među prvima slušaju moje pesme i njihov sud mi je najbitniji. Mogu slobodno reći da je to i jer me ne doživljavaju kao tatu koji je javna ličnost i popularan, već prosto iskreno slušaju pesmu i vidim po njima da li im se sviđa ili ne. Uvek mi daju najiskrenije komentare, kako samo deca mogu.

Uz ćerkice, Sergeju je i supruga Kristina najveća podrška, a njoj je pevač posvetio i neke od svojih najlepših balada.

- Pesma “Oči nikad ne stare” je pisana za Kristinu, pa i “Ljubav”. Sve te pesme prvo se spuste njoj na dlan i ona je tu potpuno iskrena bez ikakavih ukrasnih papira ili mašni. Odmah mi kaže - to je to, i do sada nije bilo greške - ističe Ćetković koji će 18. novembra održati koncert u Kombak dvorani u Beogradu nakon duže pauze.

- Još uvek imam tremu kad stanem pred publiku, ali opravdavam to time da ne traje toliko dugo kao ranije. Najteže je dok ne izađem na scenu, a već kad krene pesma i kažem: “dobro veče”, shvatim da sam tu na svome i nema problema - ističe pevač i dodaje da se jako raduje ovakvom, intimnijem koncertu:

- Veliki koncerti traže i veću organizaciju i veću produkciju i pojedu dosta enegrije. Nisam od onih koji će samo da uzme mikrofon i izađe na scenu i briga ga šta je okolo. Ovakvi prostori daju novu dimenziju i to smo otkrili još od kad sam nastupao u Narodnom pozorištu u Novom Sadu. Tu se pojavio potpuno novi Sergej, koji je i glumio i pričao viceve i to budu koncerti koji su mešavina muzike i stendapa.

Teško živim sa boli zbog smrti roditelja

Ćetković se osvrnuo i na proteklu godinu. Zbog virusa korona ostao je bez bliskih prijatelja, ali i oba roditelja u razmaku od svega nedelju dana:

- Teško je da se čovek može pomiriti sa takvim gubicima, izgubio sam dobrih prijatelja i saradnika. Sam gubitak najrođenijih i najmilijih, nekako se čovek nikad ne može pomiriti sa tim, ali prosto kao hrišćanin, kao neko ko veruje u boga i u život posle ovog sveta, saznanje da su sad na boljem mestu mi nekako olakšava. Oni su evo i sad su uz mene, kao i svakog dana. Tako da živiš sa tom boli, ali si srećan jer znaš da si imao dobre roditelje i tu čast i sreću da imaš takve roditelje. Nisam od onih koji će samo da uzme mikrofon i izađe na scenu i briga ga šta je okolo. Ovakvi prostori daju novu dimenziju, kaže pevač koji će 18. novembra nastupiti u Kombak dvorani.

