CELA PORODICA PROLAZI KROZ TEŽAK PERIOD: Sergej Ćetković otkrio šta mu se dešava, a ovo mu je SPAS

Pevač Sergej Ćetković (45) početkom godine doživeo je veliki gubitak kada su mu, u razmaku od samo nedelju dana, preminuli majka Dragica i otac Slobodan, od posledica koronavirusa.

Ćetković je prvi put, tri meseca nakon njihove smrti, smogao snage da govori o teškom periodu koji je ostavio iza sebe, te je priznao da još pokušava da se snađe i prevaziđe bol.

foto: Ana Paunković

- Danas kad vas neko pita kako si, to je više formalno, ali kada pitaš nekoga koga znaš, onda to ima neku težinu i smisao - počeo je razgovor pop pevač, i otkrio kako se nosi s gubitkom.

- Cela naša porodica prolazi kroz jedan težak period, svako od nas se trudi da iz svega toga izađe pametniji i bolji. Ja pokušavam da se snađem u svemu što me je snašlo jer život ide dalje, a mi moramo da živimo i da gledamo u budućnost. Trudim se da verujem u bolje sutra - rekao je skrhan pevač, i istakao da je spas pronašao u poslu.

- Rad generalno spasava ljude, a ja sam od onih koji non-stop nešto rade i to me održava. Osim muzike, bavio sam se i drugim stvarima i imao sam sreće da se posvetim radu za decu. Kreirao sam animirani film „Lola i Mila“, koji je naišao na dobar prijem kod publike, i mogu reći da me je u jednu ruku to spaslo od svega ovoga što mi se dogodilo u proteklom periodu - iskren je bio Sergej.

foto: Kurir Tv

