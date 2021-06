SERGEJ ĆETKOVIĆ ISKRENO: Usvajanjem ćerki dao sam lep primer drugima!

Gost ovonedeljne emisije "Sceniranje" bio je pevač Sergej Ćetković.

foto: Damir Dervišagić

On se na početku emisije prisetio svog detinjstva i pevačkih početaka, priznao da je bio nestašno dete, ali i da nije voleo mnogo da priča, već da je više voleo da peva.

Sergej je ispričao i zanimljivu anegdotu da ga mnogi i posle toliko godina pevačke karijere mešaju s njegovim prezimenjakom, glumcem Vojinom Ćetkovićem.

- Nedavno mi je prišla žena s detetom i kaže ona: "Hajde, sine, stani da te slikam pored čika Vojina". Ja sam stao, slikali smo se, nije bilo potrebe da objašnjavam. Isto tako, kad su bile neke telefonske humanitarne akcije, ja se lepo predstavim, ali uvek sa druge strane čujem: "Jao, vi ste divni, onaj poslednji film vam je bio odličan, dali ste svoj maksimum" i samo spuste slušalicu - uz smeh je ispričao Sergej.

foto: Printscreen

Pevač je govorio i o svojim usvojenim ćerkama, za koje kaže da su veoma vezane za njega i njegovu suprugu Kristinu i da su veoma živahne.

- Ja glumim strogoću s njima, ali mi nešto ne polazi za rukom. Odrastaju u kreativnom domu sa mnogo ljubavi. Mi pričamo o svemu od prvog dana, one su svesne toga i nemamo nikakav problem sa tim. Nadam se da sam svojim postupkom usvajanja dao lep primer drugima - iskren je Ćetković.

foto: Printskrin/Instagram

On se dotakao i bolne teme gubitka roditelja, koji su preminuli nedavno od posledice koronavirusa.

- Zahvalan sam svima na molitvama, toplim rečima i podršci u prethodnih nekoliko meseci. Najveću snagu crpim i nalazim u svojoj porodici. Spasava me to što kao hrišćanin verujem u Gospoda, koji je pobedio smrt. Moji roditelji su sada na nekom boljem i srećnijem mestu i to me ohrabruje, jer verujem da ćemo se opet sresti na nekom boljem i mirnijem mestu - završio je Sergej.

foto: Zorana Jevtić

