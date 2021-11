SAŠA POPOVIĆ SASTAVIO TESTAMENT: Evo kome ostavlja svu svoju IMOVINU! Milioni evra, kola, VILE i STANOVE ovako su podeljeni

Biznismen Saša Popović je, prema pisanju medija, odlučio da uz pomoć advokata sastavi testament u kojem je naznačio kome ostavlja svu svoju imovinu.

Kako piše "Scandal", a prenose mediji, od kada je Saša Popović prodao svoje deonice "Granda" počeo je da ulaže u različite poslove i sa svojom suprugom pokrenuo je čak nekoliko delatnosti, koje će njihovoj deci obezbediti bolju budućnost.

Ipak, svestan vremena u kome živimo, Saša je navodno sastavio testament, kako bi na vreme osigurao svoju porodicu.

- Sale se konsultovao sa svojim advokatom i rešio da ipak sve ostavi Suzani. Ona je mlađa od njega petnaest godina, ali on u nju ima najviše poverenja i siguran je da će ona umeti da se snađe sa svom imovinom koju poseduju - tvrdi izvor pomenutog lista i dodaje:

- Ima on poverenja i u svoju ćerku, kao i u Suzaninog sina kog je odgajao kao da je njegov. Ali opet je rešen da sve prepusti Suzani, za koju veruje da će sve dalje podeliti po savesti i kako bi i on. Svakako ne misli on da mu se bliži kraj, samo je svestan vremena u kome živimo i da je potrebno da i to reši, tačnije da ima testament i sa tim se i Suzana slaže. Ali pred njima dvoma je tek život i planovi.

Suzana Jovanović će, kako se navodi, nakon što testament i zvanično bude sastavljen, biti bogatija za nekoliko miliona, ali kako su ona i Saša u skladnom braku, ne osvrće se na to, već svoju pažnju posvećuje suprugu i trudi se da zajedno uživaju u svakom novom danu.

