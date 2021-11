POSLEDNJA ŽELJA MARINKA ROKVIĆA ODNOSILA SE NA NJU! Sinovima ostavio u AMANET: Ni po koju cenu ne dopustite OVO

Dve nedelje je prošlo od smrti Marinka Rokvića, a njegov porodični prijatelj otkrio nam je šta je bila njegova poslednja želja, koju je saopštio sinovima Nikoli i Marku.

Kako piše Star, pevač je bio u lošem stanju i znao je da neće još dugo živeti, te je samo nekoliko dana pred smrt obavio razgovor sa sinovima i zamolio ih da mu obećaju nešto.

„Marinko se borio kao lav, niko nije mogao ni da uvidi koliko je on zapravo bio loše i kakve je bolove imao! Junački se držao. Imam utisak da je jako malo govorio od kada se razboleo i od kada je počela borba. Kad god sam otišao da ga obiđem, uglavnom sam ja pričao, a on je slušao. Bacio bi i poneku šalu, bio je do samog kraja šaljivdžija. Nedavno sam saznao i da je nekoliko dana pred smrt razgovarao sa Nikolom i Markom i tada ih je zamolio da, kada njega ne bude više, nastave da čuvaju svoje supruge i decu, kao i da se više posvete Slavici, njegovoj supruzi i da je ne ostavljaju samu. Maltene, poslednja želja mu je bila da se jedan od sinova pobrine za Slavicu i da je nipošto ne puštaju da nastavi da živi sama u kući. Od kada je on umro, i Nikola i Marko su sa porodicama u porodičnoj kući na Košutnjaku, gde su živeli Marinko i Slavica. Mislim da će Marko sa suprugom i sinom ostati tu da živi s njom.

I Nikola će dolaziti svakodnevno. Slavica im je rekla da nastave sa svojim životima i da za nju ne brinu, ali su joj oni objasnili da je Marinkova želja bila da je ne ostavljaju samu”, priča prijatelj porodice Rokvić i dodaje: „Kroz koju godinu možda se Marko opet vrati sa suprugom i sinom u stan, ali za sada ostaju kod Slavice. Mnogo im je lakše kada su svi na okupu, posebno jer su unučići s njom. Okupirana je njima i igrom sa njima, pa manje misli na tugu i gubitak muža”, završava izvor.

