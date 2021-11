MRAČNA PROŠLOST ŽARKA LAZIĆA, NIJE SAMO MULJAO! Prvu ženu gađao flašom, uništio joj lice , druga ga šutnula posle 7 godina

Voditelj "Kuće od srca" Žarko Lazić prveden je pre nekoliko dana zbog muljanja sa placem u Krnjači.

Naime, vlasnik produkcijske kuće umesto doma za socijalno ugroženu porodicu izgradio sebi vilu. On je posle saslušanja pušten.

foto: Printscreen/Red Tv

Ovo nije prvi put da se voditelj nađe na naslovnicama, naime već ranije bio na meti zbog svojih kontroverznih izjava. Njegova saradnica na njegovom projektu "Kuća od srca" Sandra Denda doživela je stravičnu nesreću posle koje je ostala invalid, a voditelj je jednom prilikom skandalozno izjavio da je sama kriva za nesreću koja joj se dogodila. Nekoliko godina kasnije, u aprilu ove godine u saobraćajnoj nesreći je život izgubila organizatorka emisije Jasmina Mihajlović, nakon čega je Lazić prokomentarisao i udes koji je pre izvesnog vremena imala i Denda. Posle toga, u javnosti su počele da se pojavljuju informacije da je Žarko varao siromašne ljude kojima je pomagao u obnovi kuće.

Žarko izgleda nije toliko human s obzirom na to da je, kako je pisao Objektiv, Lazić nasrnuo na ženu kojoj je gradio kuću, a potom zbog toga završio i na sudu. Kako se spekuliše, Lazić je svojevremeno u vidno alkoholisanom stanju upao na snimanje serijala „Kuća od srca”, kada je iz zasad nepoznatog razloga fizički nasrnuo na gospođu čiju je kuću tada gradio.

O Žarkovom neprofesionalnom ponašanju govorio je i jedan saradnik na njegovoj emisiji, koji je otkrio da je poznati voditelj mnoge "zavrnuo":

- Ja nisam bio jedini koga je zavrnuo za novac. Da ne pričam o tome da nikoga od nas nije prijavljivao kao zaposlene. U celoj njegovoj produkcijskoj kući samo je on bio legalno prijavljen kao zaposleni, i to zato da bi mogao da preko firme plaća alimentaciju bivšoj supruzi za dete. Inspekcija mu je bila svako malo na vratima firme, a on je to znao i onda nas je zaključavao dok oni ne odu. Tek tada smo mogli da izađemo napolje. On je neviđeni hohštapler i najveći ološ kog sam ikada u životu upoznao. U pravu su kada kažu da to nije kuća od srca. To je samo „fasada” iza koje se ne može pronaći ništa lepo - rekao je Lazićev bivši saradnik.

Inače, Žarka je i prva supruga, Ksenija prijavila za zlostavljanje:

- Volela sam ga mnogo, međutim, on je izlazio, vraćao se kući pijan, nije ga bilo po dva-tri dana. Kad bih mu prigovorila, izbijale su svađe i tuče. Zbog njegovih batina sam imala operaciju ispod oka, jer me je gađao plastičnom flašom koja je bila puna - izjavila je tada Ksenija.

Posle razlaza sa Ksenijom s kojom je bio tri meseca u braku i sa kojom ima sina Andriju, Lazić se oženio voditeljkom Bojanom Lazić, od koje se, takođe, razveo posle sedam godina i sa kojom, takođe, ima sina.

kurir.rs/objektiv.rs

