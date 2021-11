MRKA ZAKLEO BEKUTU NA BOLESNIČKOJ POSTELJI: Molio Anu da NIKAKO ne sme da uradi samo jednu stvar! ONA GA MORA POSLUŠATI

Milutin Mrkonjić iz bolesničke postelje zakleo je Anu Bekutu da ako on umre neće prestati da peva.

"Mrku svi znaju kao velikog šaljivdžiju, on je toliko pozitivan čovek da svuda unosi samo radost i smeh. Čak i dok prolazi kroz najtežu životnu borbu, on je pozitivan i trudi se da olakša Ani. Mnogi su se začudili kada je ona saopštila da nastupe neće otkazivati, iako se Mrki bore za život. Zapravo, nije fer što ogovaraju Anu jer to je bila Mrkina želja, on zna da Anu pesma i rad održavaju u životu i zato je tražio od nje da mu obeća da se muzike neće odreći ni u najtežim trenucima", rekao je izvor za Svet blizak pevačici. Uz Anu su sve kolege, a Snežana Đurišić strahuje da njena koleginica ne doživi istu sudbinu kao i ona.

foto: Damir Dervišagić

Naime, Sneška je na nastupu saznala da joj je preminuo suprug Slobodan.

"Surovo je kako je sve ispalo. Dovezao me je do sale gde je trebalo da pevam, još pamtim kako je gledao za mnom. Kao da je znao šta će se desiti. Rekao je: "Javi se" i više ga nisam videla”, rekla je Snežana nakon smrti muža.

foto: Printscreen/Premijera

Naravno, ona se ne meša Ani u život, ali strahuje da je ne zadesi isto. Inače Ana i Mrka upoznali su se pre deset godina. Ana je sama priznala da joj je prva polovina života prošla u traženju pravog partnera i da je pored Mrke konačno shvatila šta je prava ljubav.

foto: Damir Dervišagić

kurir.rs/svet

