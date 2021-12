VERICA RAKOČEVIĆ SE SELI IZ SRBIJE?! Zbog muža Veljka odlazim u Njujork! OTKRILA SVE DETALJE

Kreatorka Verica Rakočević govori kako se ona i suprug Veljko Kuzmančević sjajno slažu i dopunjuju u svemu onome što rade. Poslednjih dana razmišljaju da li je odlazak u Njujork njihova konačna odluka.

- Veljko je uvek sa mnom i uvek me podržava, kao i ja njega. Ono što mogu da kažem je da se nas dvoje dopunjujemo. Kao što on meni traži savet, tako je i meni bitno njegovo mišljenje. Veljko radi jedan veliki film, tačnije dve stvari o kojima ne želim još detaljno da pričam, a vezano je za Njujork. I za njega i za mene. Razgovaramo, dogovaramo se da li je odlazak u Njujork pametan korak - poručuje Verica za “Blic” i dodaje kako to neće biti njena krajnja stanica.

- Volim Srbiju, volim svoju Avalu. Ako nisam pre petnaest godina ostala u Rimu gde sam mogla da imam sve i živim tamo, sigurno ne bih otišla u 73 godine u Njujork - smatra kreatorka koja je uvek bila protiv trendova koji se nameću savremenom društvu.

foto: ATA images

- Ja sam protiv trenda i da ispred svake žene prvo jure njena haljina, grudi, zaobljena pozadina. I vi onda nemate prostora da pogledate te oči i sadržinu. Moja poruka ženama je uvek bila da prvo pokažu šta su i ko su, pa tek onda da se vidi njihova haljina. Najgore je kada žena histerično kupuje. Kada hoćete nešto da promenite, kupujete 100 pari cipela, umesto da promenite sebe iznutra. Naravno da sam i ja bila u tim fazama. Ne kritikujem, nego konstatujem i savetujem na koji se način najbolje izboriti sa sobom - kaže Rakočevićeva.

- Ne razmišljam puno o modelima koji su prikazani na reviji. Moja ideja je bila da skrenemo pažnju na očuvanje planete. Ako nastavimo ovako da je uništavamo, ne predviđam lepu budućnost. Ovo je krajnje vreme da se okrenemo čistom i zdravom životu. Svi oni koji zagađuju reke, bacaju smeće, jako je bitno da sa time prestanu. Ja sam na Avali zajedno sa zelenim udruženjem skupila preko 27 tona smeća. Morala bi ekološka policija da se uvede, a moda je samo inicijalna kapisla da se u tom pravcu razmišlja - zaključuje Verica.

foto: ATA images

kurir.rs/blic

Bonus video:

00:56 O MUŽU VERICE RAKOČEVIĆ OVO NIKO NIJE ZNAO! Prijatelj bračnog para OTKRIO kakav je zaista Veljko Kuzmančević (KURIR TELEVIZIJA)