ŠOK INTERVJU PRIJOVIĆKE ZA KURIR: Veći sam KAPACITET od Anastasije, a sa Brenom se ne čujem! Otkrila šta se dešava sa Stefanom

Aleksandra Prijović pojavila se vrlo raspoložena pred medijima na pres-konferenciji povodom dočeka Nove godine u jednom beogradskom hotelu. Kako je rekla, jedva čeka da sa svojom publikom uđe u 2022. godinu.

foto: Ana Paunković

- Spremna sam za novogodišnju noć, biće odlična žurka i radujem se. Daću celu sebe, pevaću dokle god to publika bude htela.

Strepiš li od toga da i ove godine nastupi budu odloženi kao prošle zbog korone?

- Mislim da će biti sve okej, ali, ako ne bude, šta da radimo. Onda ćemo čekati sledeći doček.

Kako izgleda kad te nešto izbaci iz takta?

- Bolje da ne znaš. Ja sam osoba koja vrlo brzo plane, ali se brzo smirim i dođem sebi.

U kojim situacijama te Filip najčešće iznervira?

- Kad me požuruje, jer meni, kao i svakoj drugoj ženi, uvek treba malo više vremena da se spremim i onda se uglavnom posvađamo zbog toga. Kao da će biti kraj sveta ako zakasnimo 10-15 minuta, ne moramo uvek prvi da stignemo. On prvi u svađama i popusti, jer me pusti da se sama sa sobom isvađam, a onda mi na lep način kaže šta misli.

A sin?

- Koliko je bio dobar, očekivala sam da će nešto da krene po zlu (smeh). Nestašan je i tvrdoglav na mene. Kako on kaže, nema šanse da bude drugačije. To me nervira, jer sam i ja takva. Sve mora da bude po njegovom. Ja više vičem, ali kad se Filip naljuti, od njega to ne očekuje i onda se uplaši.

foto: Ana Paunković

Šta se dešava sa Stefanom? Priča se da nije u dobrim odnosima sa svojom porodicom.

- Znam da više ne peva. Koliko znam, super je, Filip ga viđa češće nego ja. Priča sa svima i ja sam se čula s njim nedavno, ali se ne viđamo. Nije više na Bežaniji, preselio se.

Jesi li upoznala Viktorovu novu devojku Lenu?

- Nisam, ali sam videla da je bila na slavi. Ne znam da li su zajedno. Sa Sandrom se čujem povremeno.

Filip i ti važite za jedan od najskladnijih parova na estradi. Ipak, često se čuje da imate krize i da ste pred razvodom. Da li te pogađaju te priče?

- Ne, jer znam da to nije tako.

Da li se i dalje družiš sa Anastasijom Ražnatović?

- Da, super smo. Odemo nekad na ručak. Uvek nam je super kad izađemo u provod. Slične smo, vesele.

Koja više popije?

- Jao, ne znam. Tu smo negde. Ja pijuckam, prvi put sam se napila od piva. Ja sam veći kapacitet od nje kad je piće u pitanju (smeh).

foto: Ana Paunković

Smrt Marinka Rokvića te je jako pogodila, iako o tome nisi govorila javno.

- Bio je veliki gospodin. Uvek me je lepo savetovao, voleo je jako muziku. Sećam se, kad smo bili na jednoj proslavi, koliko je želeo da to bude što bolja žurka i koliko je pevao sa ljubavlju. Teško sam podnela njegovu smrt, posebno što znam Nikolu i Marka.

U kakvim su odnosima tvoji roditelji?

- Korektnim. Oni nisu zajedno dugo, ne čuju se, ali kada se sretnu, lepo se pozdrave.

Da li bi volela da dobiješ blizance?

- Ne znam, ja sam planirala dvoje dece. Kako bude, zasad ne. Volela bih devojčicu. Sada je prioritet novi album, koji bi trebalo da se pojavi u junu.

Sjajni odnosi S Brenom se ne čujem svakog dana, ali se dopisujemo! Koliko se puta dnevno čuješ s Brenom? - Ne čujemo se svakog dana, ali se dopisujemo. Ona počinje novi biznis. Da li si i ti uključena? - Nisam, ali sve mi je poznato. Sigurno će biti uspešan. foto: Marina Lopičić, Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Aleksandar Panić

