PO JEDNOM ĆE PAMTITI 2021. GODINU: Prija retko priča o PORODICI, a sada je iznela privatne detalje koje niko ne zna!

Pevačica Aleksadra Prijović važi za jednu od naših najpopularnijih i najlepših pevačica mlađe generacije.

Ona se polako priprema za doček Nove godine, te je sa širokim osmehom dala intervju za Srbiju Danas te je otkrila niz pikanterija iz svoje karijere, ali i privatnog života.

Koju pesmu najviše voli tvoj sin da sluša?

- Sad si me podsetila na nešto što se dogodilo. Sinoć putujem ja kolima sa sinom i slušam neki demo snimak i on prvi put čuo pesmu i stalno je ponavljao: 'Mama, hajde opet, hajde opet.' Pustila sam mu pesmu 15 puta, pa sam ga pitala: Dobro, koliko ja sada treba to da puštam, a on mi odgovorio da još nismo stigli kući i da mu pustim opet. Kad sam stala na semafor, okrenula sam se pozadi i videla ga kako sve glavom igra i to u ritmu pesme namršten. Mnogo mi je bio sladak. I jutros je tražio da mu opet pustim. Tako da mu je to omiljena pesma - ispričala je Aleksandra kroz osmeh.

Ako bi mogla da se obratiš sebi dok si bila mala, da li je mala Aleksnadra ponosna sada na sebe i šta bi ti zamerila?

- Naravno da sam ponosna. Uvek sam verovala u sebe i srećna sam što su mi se sve želje ispunile. A zamerke... uvek mogu da se nađu zamerke i uvek sve što se radim može da bude bolje.

Po čemu ćeš da pamtiš ovu godinu?

- Moj sin je propričao, te ću po tome pamtiti ovu godinu - rekla je Prijovićka.

