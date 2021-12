BRUTALNI RAT SE NASTAVLJA: Viskovićka optužila Mirkovića da je mentalno ZLOSTAVLJA, Saša joj poručio da je KRIMINALAC!

Rat između Marine Visković i Saše Mirkovića ne jenjava! Pevačica sada tvrdi da producent želi da je zastraši, zbog čega je odlučila da ga tuži. Ni Mirković njoj nije ostao dužan.

A sve je počelo s pričom u "Sceniranju" na Kurir televiziji kada je Mirković rekao da jedan policijski general koji je u vezi s jednom pevačicom pokušava da otkupi njen ugovor. Nakon toga mi smo otkrili da je reč o Marini Visković i onda je buknuo fajt između njih.

Marina se i juče, nakon što je u prvom obraćanju javnosti rekla da je Mirković ucenjuje za 400.000 evra, oglasila na Instagramu.

- U toku je strahovit linč i pokušaj bacanja ljage na mene, moju porodicu i karijeru od strane Saše Mirkovića, višestrukog prestupnika pravosnažno osuđenog na godinu dana zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja, koji je gradski budžet oštetio za preko 13 miliona dinara vršeći malverzacije sa novogodišnjim paketićima za decu. U pitanju je ličnost koja ne preza ni od čega, hvata na buku, kavgu i strah. Pošto sam s njegovom producentskom kućom potpisala ugovor od kog nikada nikakav profit nisam ostvarila, zamolila sam ga da isti prekinemo, na šta sam dobila odgovor da je to moguće jedino ako mu isplatim 400.000 evra. S obzirom na to da sam odbila takav naučnofantastični predlog, krenuo je u napad na mene, boreći se lažima koje se svode na to da sam ljubavnica oženjenog generala, i stavljajući me u kontekst sa ozloglašenim ljudima koje nikada u životu nisam videla. Pokušao je da me uplaši i mentalno zlostavlja - napisala je Marina i dodala da je spremna na poligrafsko ispitivanje.

Mirković joj je odgovorio takođe putem Instagrama.

- Marina je dobila zvaničnu ponudu produkcije u iznosu od 108.000 evra za raskid ugovora. Sve ostalo što ona izjavljuje su brutalne laži kojima pokušava da od sebe napravi žrtvu, iako je ona produžena ruka organizovanog kriminala - napisao je Mirković i priložio dokaze za ovo, kao i opomenu pred utuženje od 22. novembra ove godine.

Ni tada Viskovićka nije stala, već je odgovorila menadžeru:

- Saša Mirković je na svom Instagram profilu objavio da je napadnut od strane generala, a po mojim instrukcijama. To je pokušaj da od sebe napravi žrtvu. Niko mu nikada nije pretio u moje ime niti na senku stao. Saša nikad od sebe neće uspeti da napravi žrtvu stavljajući moje ime u kontakt s nekim ljudima za koje samo sam u medijima čula. Jedine žrtve smo ja i mnogobrojni ljudi širom Srbije i Evrope koji mi se javljaju očajni i prevareni od strane njega.

Inače, Mirković tvrdi da je najveći problem nastao jer je Marina iza leđa produkcije odradila tri nastupa, u Crnoj Gori, Bosni i Srbiji, i tako sakrila od njih 7.000 evra, koliko iznosi njihov dogovoreni procenat.

U rat upletene još dve pevačice Edita: Kija je rijaliti polusvet Kija: Prostitutko sa osnovnom školom, smanji korišćenje marihuane Edita Aradinović javno je podržala Marinu Visković. Napisala je kako je Mirković ulagao novac u "rijaliti polusvet", u čemu se pronašla Kija Kockar, koja sarađuje s "Hajp produkcijom". - Molim određenu zavedenu u policiji prostitutku sa osnovnom školom da prestane da mene upliće time što će nekome dati podršku. Vrati prvo svoje dugove, jer bi pevala u dnevnoj sobi da te jedan drugi producent davno nije uzeo pod svoje i napravio nešto od tebe! I srednja škola se može završiti i sada. I smanji korišćenje marihuane i možda manje budeš opsednuta sa mnom. Nemoj da me čačkaš, jer imaš previše putera na glavi - napisala je Kija na svom Instagram storiju i dodala: - Mora uvek neka budala da upliće mene, jer ima nešto lično protiv mene. Poješće vas mržnja. Da smo u školi, a tema "Jesen", pisala bi o meni. Samo nisi stigla do toga.

