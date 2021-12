FUDBALER OPASNO ZAGREJAN ZA JEREMIĆKU: Šalje joj cveće, LJUBAVNE CEDULJE, moli je da se preseli kod njega, a Jovana se pali na OVO

Jovana Jeremić razvodi se posle četiri godine od i dalje zakonitog supruga Vojislava Miloševića, ali kako prenosi svet, udvarača ima više nego ikad!

Voditeljka ne želi da komentariše ove navode, ali izvor tvrdi da je za nju posebno zagrejan jedan poznati fudbaler koji ima svoje dodatne biznise.

"Jovani su se i ranije nabacivali muškarci iz raznih društvenih svera. Bilo je i političara, funkcionera, biznismena, 'običnih', ma raznih. Verovatno vole moćne, stabilne žene. Jovana je sve samo ne kliše, ljudi se na to pale. Pa znam i kad je radila emisije, slali su joj razne poruke, cveće, bombonjere, ali nešto nije reagovala. Koliko sam ispratila, jedno ime se baš često provlačilo na buketima i poklončićima. Znam da mi je privuklo pažnju jer je to naš poznati fudbaler. Igra preko, za poznat klub, a ima neke ozbiljne poslove sa strane, baš je u lovi. Sigurno je videla šta je i od koga, ali to nikad ni sa kim ne priča. Videla sam jednu ceduljicu na kojoj je pisalo nešto u fazonu: "Ti, ja, moja oaza i svako jutro sa mirisom na cveće'. Zove je kod sebe valjda u kuću, a ona tek kupila stan, sređuje ga, baš će da se seli kod drugog. Fudbaleri nisu njen tip muškarca, ona se pali na mozak. Mislim, žena ne može da zabrani ljudima da joj se udvaraju, da je muvaju, pogotovo na ovako džentlmenski način. Ona je sad skroz fokusirana na posao i ovu brakorazvodnu par- nicu, tako da nisam baš sigurna da ima previše vremena i volje za započinjanje novih veza”, ističao je izvor.

foto: Zorana Jevtić, Damir Dervišagić

Podsetimo, Jeremićka je nedavno priznala da je odlučila da prekine sa spekulacijama o razvodu i priznala je da je ljubav sa Miloševićem prestala i da je spremna na novo poglavlje u životu .

"Kako bismo stavili tačku na sve spekulacije, tračeve i dezinformacije, zajedno i u dogovoru smo doneli odluku da obavestimo javnost da smo, nakon četiri godine braka, odlučili da se razvedemo. Istina je da već neko vreme ne živimo zajedno, ali je isto tako i istina da smo nas dvoje u odličnim i prijateljskim odnosima i da nam je oboma na prvom mestu sreća naše ćerkice Lee", rekla je pre nekoliko dana Jovana.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Svet

Bonus video:

00:09 JEDNA JE JOVANA JEREMIĆ! Voditeljka gore zakopčana, a dole sevnule gole butine MNOGIMA POMUTILA RAZUM