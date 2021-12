ANU BEKUTU SLOMILA TUGA ZA MRKOM: Ne izlazi iz stana, nikad je NE OSTAVLJA samu a svi daju sve od sebe da ispune Mrkonjićevu ŽELJU

Аna Bekuta povukla se iz javnosti nakon smrti partnera Milutina Mrkonjića. Pevačici, koja je neutešna zbog smrti partnera, sem porodice, najveću podršku joj pružaju prijatelji, među kojima je i Saša Popović.

“Ana je jako loše, stalno plače i priča kako ne zna kako će dalje bez Mrke. Mislila je da će biti mnogo jača kad dođe ovaj momenat. Svakodnevno se priseća uspomena sa Milutinom i čini joj se da bez njega nema života. Unuci, kao i sin Igor su stalno pored nje. Kada potone, oni je podignu i tako u krug. Tuga baš teško proživljava. Saša Popović stalno zove, pita je l' nešto treba, tu je da joj pruži maksimalnu podršku. Čini sve kako bi joj pomogao da što pre stane na noge i bude ona nasmejana Ana, što bi Mrka najviše i voleo. Pored Saše svakodnevno se javljaju i dolaze mnoge kolege, Anu svi vole. Snažana Đurišić joj se posebno našla u teškim trenucima jer je kroz isto prošla kada je izgubila supruga”, kaže za Svet izvor blizak pevačici.

Jelena Karleuša je javno podržala Anu i pokazala koliko joj znači prijateljstvo sa njom.

“Ana Bekuta je žena za koju sam se veoma vezala, jer je bila tu i u dobru i u zlu kao pravi prijatelj. Čistog srca, ničim izazvano. Zahvalna sam joj što postoji i tužna što joj je sad teško. Upoznala me je sa Mrkom, bili su tako srećni, zaljubljeni do poslednjeg dana kao tinejdžeri, stalno su se držali za ruke, zvali me telefonom zajedno da komentarišemo i smejemo se... On je svuda išao sa njom, podržavao ju je u svemu, štitio i gledao sa ponosom! Bila sam zadivljena posmatrajući ih, jer je u mom životu to uvek falilo. Bio je ponosan na nju i ona na njega", deo je pisma Karleuše.

