MARU CARICU POVEZUJU SA POPULARNIM TIK-TOKEROM, A ONA ŠOKIRALA PRIZNANJEM: Bacila oko na poznatog pevača SVI GA ZNATE!

Marija Petrović, poznatija kao Mara carica, srpska tik-tokerka, voditeljka i influenserka koja na ovoj društvenoj mreži ima više od 250.000 pratilaca, nedavno je izbacila svoj prvi singl i spot i time dokazala da je talentovana i za muziku.

Od kada je postala poznata, njen ljubavni život intrigira javnost, a često su je povezivali sa kolegom, tik-tokerom Mojketom.

Gostujući u emisiji "Kontrashow" na Kurir televiziji, Mara carica je otkrila da joj se od muškaraca na estradi najviše dopada mladi pevač Mihajlo Veruović, poznatiji kao Vojaž.

- Uh, Boga mi nisam o tome razmišljala, ali evo prilike da razmislim. Možda sada od ovih mlađih, mada njih slabo gledam, uglavnom mi prijaju stariji muškarci, zreliji, ali neka bude mali Vojaž, on se dosta istakao u poslednje vreme, pa neka bude on. Mada on više ima neke druge kvalitete, nego fizičke, ali možemo da kažemo pun paket - kaže Mara.

Mara je otkrila da je zaljubljena, ali da svoj ljubavni život želi da drži u tajnosti i da ne želi da otkriva da li je njen dečko poznati tik-toker.

- Ne bih rekla ni da je dezinformacija, ni da je prava informacija, ne bih ništa mogla da kažem vezano za to, to je neka moja stvar, iako sam sve već sve pružila ljudima i na Tik Toku, i kroz video klipove, i kroz slike, i kroz sve, kao i svakodnevne storije, mislim da bi bilo suvišno da pričam o tom privatnom životu. Pa neka nagađaju - rekla je Mara.

