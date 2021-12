OVAKVA JE JEREMIĆEVA KAD NIKO NE GLEDA: Voditeljka uživa sa porodicom, a za NJU kažu da je Jovanina KOPIJA (VIDEO)

Voditeljka Jovana Jeremić podelila je porodični trenutak iz svog doma i na društvene mreže objavila zanimljiv snimak.

Naime, ona je uživala sa svojom bratičinom Milicom, pa je pokazala kako se zajedno raduju praznicima.

Jovana je prvo igrala pored jelke, a potom je Milica preuzela telefon i snimila trenutak kako pevaju i igraju.

U jednom momentu pridružila im se i Jovanina ćerka Lea.

"Kad znam da je Jovana tu, meni je srce puno", napisala je Jovana citirajući Milicu.

Jovana je nedavno javnosti priznala da se razvodi, pa i objasnila da joj je suprug najbolji prijatelj.

"Dogovorili smo se kao intelektualci civilizovani da se razvedemo. On je moj najbolji prijatelj. Različite ambicije su razlog razvoda. Moja energija je biznismenska i ja 24 sata razmišljam i zarađujem. Ja sam u svom poslu broj jedan i to mi je na prvom mestu. Moj bivši suprug je jako dobar i smiren čovek. Mi smo u fenomenalnim odnosima. Uvek bih ga zaštitila u javnosti. Pljujte mene, samo njega neka niko ne dira, da on ispašta jer je muž Jovane Jeremić", pričala je nedavno za medije.

