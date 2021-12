DARIO ROKVIĆ PRVI PUT OTVORIO DUŠU O MARINKOVOJ SMRTI: Stigao na pomen sa braćom, a evo po čemu će pamtiti OCA (KURIR TV)

Dario Rokvić došao je na pomen ocu Marinku Rokviću koji je pre 40 dana preminuo posle borbe sa teškom bolešću.

Dario je stigao iz Kanade juče, a sada je za Kurir otvorio dušu o svom preminulom ocu.

"Juče sam došao, biću 10 dana. Pamtim kakav je dobar čovek bio, ostavio je primer na nas, ostavio je pesme i uspomene. Omiljena pesma mi je "Zavela me svetla velikoga grada". Sada sam kod Marka, biću i kod Nikole, držimo se zajedno još otkako smo deca bili", rekao je Dario i priznao da se kao porodica uvek drže zajedno:

foto: Ana Paunković

"Naša deca se druže, čuju se preko videa, moramo da budemo jaki i složni. Čak i ako živim u Kanadi, držimo se. Neću se seliti u Srbiju, tamo sam navikao, tamo mi se sviđa, ali doći će i oni kod mene", istakao je on.

Pevačev sin kaže da je od oca nasledio samo dobre osobine.

foto: Ana Denda

"Težak radnik, upornost, Marinko je bio ponosan što smi uspeli i što smo dobri roditelji. Bilo je par razgovora, kada sam bio pre dva meseca... Bilo je lepih trenutaka, družili smo se, on me zvao Daki", rekao je on i dodao da njegova deca ne govore srpski, ali rado gledaju dedine spotove i slušaju pesme:

"Sprski ne govore, ali puštaju njegove pesme, svesni su da je velika zvezda u Srbiji."

foto: Ana Paunković

