VOJAŽ PRIZNAO ŠTA SEBI NIKADA NEĆE OPROSTITI: Progovorio o vezi sa Breskvicom, pa šokirao izjavom: NUĆI ME JE RAZOČARAO!

Mihajlo Veruović Vojaž odgovarajući na teška pitanja voditeljke Jelene Nikolić priznao je i šta sebi nikada neće oprostiti u odnosu sa Breskvicom.

- Ono što nikad neću oprostiti sebi u odnosu sa Breskvicom to je konstantna potreba za radom. Više taj neki klinački pristup tome bi bio zdraviji - rekao je treper, pa potom i objasnio na šta je tačno mislio.

- Što se tiče rada i svega toga, takav sam, striktan i možda je to jedina stvar eto koju zameram sebi. Ništa se nije loše dešavalo među nama da bih sad nešto posebno mogao da izdvojim, to je mladalačka ljubav - objasnio je Vojaž.

foto: Kurir televizija

Dodao je da je naučio od svog oca kako da prepozna ljude i prilike.

- Od oca sam naučio kako da prepoznam ljude i prilike u životu, a osoba koja me je sa scene razočarala je Nucci, jer me ne sluša. Kada mu kažem da alkohol mora da stane, mora da posluša, to je za njegovo dobro - rekao je Vojaž.

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:32:30 KONTRASHOW-S02EP08-ELEKTRA-MAJA -VISNJA