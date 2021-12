TOPALKO POSLE 24 GODINE BRAKA SA VESNOM OTKRIO NEPOZNATE DETALJE! Jedno kod drugog dolazimo u goste

Pevač Milan Topalović Topalko više od 20 godina uživa u braku sa suprugom Vesnom sa kojom ima ćerku Helenu.

Njih dvoje važe za jedan od skladnijih parova na estradi a pevač je sada otkrio da je kućne poslove odavno savladao, da sve radi sam, pogotovo kada je reč o kuhinji.

foto: Dragan Kadić

- Najčešće kuvam za sebe, nije to sad neka velika gužva, ne volim da kuvam za puno ljudi jer je to onda teret, a ne uživanje. Najčešće kuvam na brodu za svoje prijatelje i prijateljice. Podelili smo se Vesna i ja. Ona je gazdarica u stanu, ja sam na brodu, možemo jedno kod drugog u goste da dolazimo (smeh). Posle 24 godine braka to tako izgleda, zar ne Vojo? - konstatovao je Topalko u emisiji "Zvezde Granda Specijal", a voditelj se kroz osmeh nadovezao:

- Pa da, znali smo se iz viđenja, dobar dan i doviđenja! Ima i toga.

foto: Printscreen/Grandmagazin

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:58 HELENA U LUKS VILI U RITOPEKU SA VERENIKOM! Topalkova ćerka pokazala kako uživa