ZVEZDA GRANDA SE RAZVELA, ZADRŽALA PREZIME BIVŠEG, SAD STAJE NA LUDI KAMEN?! Tamara otkrila šta joj je najbitnije sa novim dečkom!

Pevačica Tamara Dragić doček nove godine provešće radno, s tim što što mu se ovog puta posebno veseli iz jednog neobičnog razloga.

Kako je sve prethodne godine za najluđu noć bila daleko od Beograda, sada će upravo prestonica biti mesto gde će ona dočekati 2022. godinu, pa joj samim tim ništa neće pasti teško.

- Moći ću dobar deo 31.decembra da provedem u svojoj kući i da se na kraju te lepe večeri vratim kući i spavam u svom krevetu, to me posebno pričinjava radosnom- izjavila je Tamara za Grand.

foto: Kurir televizija

Pogled na život oduvek joj je bio optimističan, pa tako ovu godinu želi da pamti samo po lepim i srećnim trenucima kao i brojnim poslovnim uspesima. Ipak, oni zaista najslađi trenuci bili su rezervisani za njenu jaču polovinu, a Tamara otkriva da li spremna da ponovo stane na ludi kamen.

- Formalnosti su me zanimale kao mlađu, mislila sam da je važno da se devojka uda za prvog dečka, da bude u belom, da bude velika svadba. I onda sam shvatila da to nije recept za sreću, najbitnije je da se mi slažemo, i sve ostalo ako se desi desilo se, ako ne, Bože moj. Važan je taj međuljudski odnos - iskrena je bila pevačica.

Tačno u ponoć, Tamara će sebi poželeti mnogo zdravlja i da je i u narednoj godini prati njena srećna zvezda kao i do sada, a sve ostalo ako dođe dobrodošlo je, ako ne, neće žaliti.

foto: Printscreen Zvezde Granda

- Shvatili smo u prethodne dve godine da koliko god mi želeli neke stvari ima viša sila koja to uređuje. Imam ciljeve neke ali nemam prevelika očekivanja - objasnila je Dragićka.

Nedavno je pevačica otkrila da i dalje nosi prezime bivšeg muža.

- Pred kamerama sam Tamara Dragić, iza sam Milojević. Ja ni posle razvoda nisam sigurna da li želim da menjam to prezime, jer ja sam bila dugo u toj porodici i ostalo mi je to kao jedno lepo iskustvo koje je iza mene. Nikada nisam loše pričala o svom bivšem mužu i mislim da je to ono što intrigira sve - kaže Tamara Dragić za Kurir televiziju.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Grand