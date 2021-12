BARBARA IZVLAČILA DARKA IZ KAZINA, PUKLI 6.000 $ NA KOCKU! Lazić priznao da je sve ISTINA: Nemam granicu, ali...

Poznati pevač Darko Lazić i njegova devojka Barbara Bobak već neko vreme su u Americi zbog zakazane turneje, a oni su u jednom kazinu u Los Anđelesu potrošili 6.000 dolara.

Naime, folker je rešio da okuša sreću u jednoj kockarnici, pa iako ga je Barbara opominjala da ne troši toliko novca, on je insistirao da ostanu, pa je deo para koji su planirali da potroše na obilaske prokockali, prenosi Republika.

foto: Zorana Jevtić

- Darko i Barbara uživaju u Americi i retko se javljaju prijateljima na telefon. Samo pozovu svoje nakratko, kažu da su dobro, da je sve u redu i da su svakog dana na drugoj destinaciji. Darko se pre neki dan čuo s bratom Draganom, pa mu je ispričao da su u kazinu potrošili 6.000 dolara. On i Barbara su prvo počeli da dobijaju, super im je išlo i stigli su do 8.000 dolara, ali je posle sve krenulo nizbrdo! Kad su počeli da gube, Darko je pričao: "Ma 'ajde da probamo još malo! Osećam da će sad da bude bolje", pa su tako ubacivali velike apoene. Na kraju nikako nije išlo, a kad se sve sabere, potrošili su preko 6.000 dolara u kockarnici - priča Darkov poznanik i objašnjava da je Bobakova na silu izvukla Darka da bi ga sklonila od ruleta:

- Barbara je u jednom trenutku počela da viče i da priča Darku da pod hitno treba da izađu, ali nije hteo da je sluša. Pričao je da imaju dovoljno para i da nije strašno i ako gube. Posle je zapretila, počela je da besni i pravi scene, pa je tad morao da popusti. Iz kazina su otišli pravo u hotel, pa su se tamo pomirili posle svađe.

Darko je otkrio da mu nije žao što je potrošio veliku sumu novca u kockarnicama.

foto: Printskrin/Instagram

- Tačno je da smo bili u kockarnici, ali smo dobro prošli! Moglo je da bude i gore! Da sam bio sam, ko zna koliko bih para potrošio jer nemam granicu, ali sreća pa je Barbara razumnija. Ona je insistirala da stanemo kad je već bilo kritično, pa smo potrošili oko 6.000 dolara. Bezveze je jer smo planirali te pare da potrošimo na obilaske, ali svakako radimo ovde, imamo dosta zakazanih tezgi, pa će sve to da se povrati - kaže Darko i dodaje:

- Svakako ne planiramo da opet idemo u kazino, ali kad dođete u Los Anđeles ili Las Vegas, morate i to da probate. Prosto vas vuče i to je to! Ne bih da neko pomisli da sam otišao u Ameriku da se kockam. Tu smo da radimo, ne da se provodimo i da se kockamo.

Bobakova kaže da Darka odvlači od poroka, ali da ne može da odoli kad insistira da odu u kafanu, pa se uvek provode do jutra.

- Darko jeste poročan, on nikada nije krio to i uvek otvoreno priča o svemu, ali ja sam tu da ga podsetim da ne treba da preteruje. Čula sam da neke njegove bivše pričaju nešto u stilu "našla krpa zakrpu", ali to nije tako. Mi odemo u kafanu, popijemo zajedno, provedemo se, ali to je sve normalno. Ne dam mu da bude poročan, nisam ni ja takva, a kakvo mišljenje drugi imaju o nama, to nam je manje važno - kaže iskreno Barbara.

foto: Printskrin/Instagram

Kurir.rs/Republika/S.Telegraf

