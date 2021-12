POTRESNO, DARKO LAZIĆ PEVA I PLAČE: Pevač na privatnoj proslavi zapevao pesmu posvećenu POKOJNOM OCU, EMOCIJE GA SAVLADALE! VIDEO

Pevač Darko Lazić godinama je u žiži interesovanja zbog svog privatnog života, a sada je do redakcije Kurira stigao snimak sa jedne privatne proslave, na kojoj je pevač radio.

Naime, pevač na snimku jedne privatne proslave peva pesmu koju je posvetio pokojnom ocu, a Lazića su savladale emocije prilikom izvođenja ovih stihova:

"Nisam znao ja da cenim sve što si mi dao, čuvao me od svakog zla, ispred mene stao, sad bih da ti vratim, bar na neki način, s' anđelima spavaj, a ja ću da čuvam život majčin", pevao je Lazić na snimku, a nakon toga obrisao je oči od suza.

Podsetimo, otac Darka Lazića, Milan preminuo je 13.12.2020. godine.

Milan Lazić je bio na operaciji smanjenja želuca, nakon koje su usledile komplikacije, zbog čega je danima bio u komi i borio se za život, ali je bitku nažalost izgubio.

- Milana je operisao isti doktor koji je operisao i Darka. Pošto je bio prezadovoljan, moj verenik je svog oca savetovao da ode na operaciju. Svi smo bili za to jer smo videli odlične rezultate kod Darka. Zato se Milan nije plašio da 'ode pod nož'. Sve je išlo kako treba do same operacije - rekla je tada za domaće medije Darkova bivša vernica Marina.

