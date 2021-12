SUPRUGA SAŠE POPOVIĆA ZAVRŠILA U SUZAMA! Suzana Jovanović ne krije tugu: Sve je još sveže, NE MOGU DA PRIHVATIM!

Od kada je prestala aktivno da peva, pevačica Suzana Jovanović, supruga Saše Popovića, najviše voli da Novu godinu dočeka u miru i sa svojim najbližima.

Za Grand Online sumirala je godinu na izmaku i otkrila kako se u porodici Popović slave praznici.

- Od kada ne pevam aktivno na terenu, najviše volim da sam kod kuće u toplom domu sa Saletom i Aleksandrom. Biće neka lepa klopica, malo Tv program i tako - rekla je s osmehom Suzana.

Iako svoj dom okite u duhu praznika, tradiciju darivanja poklona preskaču, jer kako ističe sa godinama se menjaju i želje.

- Odavno to ne radim. Nama su pokloni svakog dana, to su sve neke sitnice. Što ste stariji ništa više ne želite, samo dobro zdravlje, da me noge služe, da mi ničija pomoć nije potrebna - iskrena je bila pevačica.

Ovih dana, svi sumiramo godinu na izmaku koja, nažalost, Suzani neće ostati u lepom sećanju jer se suočila sa gubitkom bliskih osoba.

- Tužna godina zbog svih kolega koji su otišli...- izustila je Jovanovićeva koja nije mogla da suzdrži suze pa je ipak smogla snage da nastavi.

- Ne znam šta da kažem...Još je to sveže sve, ne mogu da prihvatim da su otišli. Tako je kako je, život ide dalje ja to znam, ali jako teško. Do juče se družite, idete na slavu, na veselja i odjednom ga nema - sa bolom je ispričala pevačica.

