SAŠA POPOVIĆ NEĆE DA SE DECA SVAĐAJU ZBOG NASLEDSTVA: Napisao TESTAMENT a ima stavka ako se pojavi neko sa strane i traži svoj deo

Iako je zdrav i vitalan, u poslednje vreme Sašu Popovića je mučilo to što nije sastavio testament. Da sve bude gore, po medijima je čitao da i u svetu imućni mahom pišu testamente kako ih to ne bi sačekalo pred sam kraj života, pa se i on tajno sastao sa advokatom i prebrinuo veliku brigu. Sad na miru može da radi takmičenje Zvezde Granda i da ne brine ni o čemu!

„Rekao mi je da je dugo razmišljao o tome, jer je to ovde u Srbiji još tabu tema. Međutim, sve više njegovih prijatelja je to uradilo, pa se i on odlučio na taj korak. Suzani ništa nije govorio, ali istina je da danima nije mogao da spava jer je vrteo po glavi da li čini pravu stvar. Tajno je otišao kod porodičnog advokata da se posavetuje, a onda je sastavio testament i overio ga kod notara. Pošto su takve stvari veoma pipave, odlučio je da za sada porodici ništa ne priča kako ih ne bi uznemirio”, objašnjava Sašin blizak prijatelj za Star.

foto: Shutterstock, Damir Dervišagić

Kada je video kako se Šabanov vanbračni sin bori za mrvicu nasledstva od svog oca koji mu je dao prezime, odlučio je da sve što ima od nekretnina u Beogradu i Hrvatskoj ostavi svojoj ženi Suzani. A na njoj je da posle razdeli sve to ćerki i sinu na ravne časti. Kaže da mu je pao kamen sa srca kada je sve to pečatirao i završio. Nekako je skinuo veliki teret sa sebe. Sada može da se opusti i uživa bez razmišljanja, sve i da se pojavi neko sa strane i zatraži deo imovine ili slično, mada je siguran i da do toga neće doći", zaključio je izvor.

foto: Pritnscreen

kurir.rs/star