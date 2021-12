ONI ĆE 2021. PAMTITI PO NAJLEPŠEM: Voditeljka u 5. deceniji dobila PRVO DETE, glumica rodila ČETVRTO, a i njih je posetila RODA!

U godini iza nas dogodio se pravi "bejbi bum". Mnoge poznate ličnosti ostvarili su se u najlepšim životnim ulogama - postali su roditelji. Neki su prvi put osetili radost zbog prinove, a ima i onih koji su proširili porodicu.

Preko 20 parova sa domaće javne scene u 2021. godini dobilo je prinovu. Njima će godina iza nas definitivno ostati u najlepšem sećanju, i od godine koja je na izmaku, uživaće svakodnevno u roditeljstvu.

Poslednja u nizu pevačica koja se ostvari prvi put u ulozi majke je Katarina Grujić. Kaća je 15. decembra na svet donela ćerku, kojoj su ona i njen suprug, fudbaler Marko Gobeljić dali ime Katja.

Mia Borisavljević i pevač Bojan Grujić u julu dobili su pojačanje. Oni su po drugi put postali roditelji devojčice čije je ime Tea.

- Zdravo svete. Ja sam Tea Grujic, sestra Emina i ćerka Bokijeva i Miina.Rodila sam se danas u 12:45h, teska sam 3,160 i dugačka 52cm. Dobila sam ocenu 10. Čupava sam, crna, baš kakvu me mama sanjala još u 5.nedelji trudnoće. Hvala svima na čestitkama i lepim željama. Odoh sada da spavam i gledam svoja bebeća posla. Voli vas vaša Tea - poručila je tada pevačica.

Reper Vukadin Gojković, poznatiji kao Vuk Mob prvi put se ostvario u ulozi oca 10. marta. On je dobio ćerku Teonu sa bivšom verenicom Oliverom Konatar. Vuk ne krije koliko je slab na mezimicu, te slobodno vreme uglavnom provodi sa njom.

Glumica Marija Petronijević u devetom mesecu trudnoće preležala je korona virus. Ali na svu sreću, sve je prošlo u najboljem redu i ona je krajem oktobra rodila zdravog dečaka koji je na rođenju dobio najvišu ocenu 10.

Ona je sve iznenadla kada je saopštila da njen naslednik posle pet dana i dalje nema ime, ali je otkrila i šta je razlog.

- Još malo idemo kući, da se beba upozna sa tatom i drugom familijom, i kumom koji će dati ime, kako već to kod našeg naroda biva - poručila je lepa Marija.

Voditeljka i glumica Marijana Mićić sa svojim izabranikom Milošem dobila je prvo dete 17. decembra. Par je ćerki dao kratko ime Ana, a glumica je nakon porođaja na Instagramu kratko napisala: "Imam Mišu i MišAnu".

Stefan Petrušić, pobednik pete sezone takmičenja “Zvezde Granda” dobio je sina sa suprugom Marijom, a srećne vesti odmah su podelili na društvenim mrežama.

Hrvatska pevačica Maja Šuput u petoj deceniji rodila je prvo dete suprugu Nenadu Tatarinovu 17. marta. O njenoj trudnoći, kao i o imenu deteta spekulisalo se tokom čitavih devet meseci njene trudnoće, a par je izabrao nesvakidašnje ime za sina - Blum.

- Konačno da se i ja javim… red je da se predstavim likom i imenom. Zovem se Blum Tatarinov i hteo bih da se zahvalim svima na čestitkama, lepim željama, poklonima, pozitivnoj vibraciji, predivnim rečima i dobrodošlici - počela je Maja, koja je podelila i fotografiju svog sina.

Luna Đogani i Marko Miljković 16. juna dobili su ćerku Miju, koja je plod njihove ljubavi. Bivša rijaliti učesnica porodila se u bolnici "Narodni front".

Pre četiri meseca sin pevačice Goce Božinovske, Mirko Šijan i njegova izabranica Bojana Rodić dobili su sina kome su dali ime Zoran, po Mirkovom pokojnom ocu.

Vest o prinovi usrećila je porodice Šijan - Rodić, te se slavilo do jutra kada je Zoran došao na svet. Oni su nedavno i krstili naslednika u krugu najbiližih.

Voditeljka Bojana Ristivojević, koja je bila veoma aktivna trudnica, postala je mama devojčice 27. septembra. Porođaj je protekao u najboljem redu, a beba je po rođenju dobila ocenu 10.

Sjajna vest iz porodilišta stigla je i 11. aprila kada je pevačica Jelena Gerbec porodila drugi put. Ona je na svet donela devojčicu, a srećnu vest podelio je njen suprug na društvenoj mreži Instagram.

Glumica Mirka Vasiljević i fudbaler Vujadin Savić dobili su četvrto dete - ćerku Aniku. Inače, oni su pre toga imali sinove Andriju i Mihajla, kao i ćerku Adrianu.

- Dobro sam, deca su u školi, beba je sa mnom sada, a Vujadin je na treningu. Bogu hvala, porođaj je protekao kako treba, beba je izabrala da se rodi na veliki praznik. Doktori su u šali govorili da treba da damo neko ime sa Kipra. Nisam bila u panici i strahu, verovala sam da će sve biti u redu, kao što je i bilo. Vujadin je bio na treningu kad je sve krenulo, ja sam pozvala klub da ga obaveste da kreće porođaj. On je brzo odreagovao, došao kući i odvezao me do bolnice. Za 20 minuta sam se porodila, duže mi je trajala vožnja do bolnice nego sam porođaj. Sve se nekako poklopilo - rekla je Mirka.

Starleta Tamara Đurić donela je na svet ćerku kojoj je dala ime po sebi. Ona se porodila 3. januara. Đurićeva je zajedno sa svojim izabranikom Nikolom Kačarevićem krstila mezimicu, a tom prilikom su se i venčali.

Miodrag Dragičević i Olivera Bacić nedvno su postali roditelji, a glumac je otkrio kako ulazi u štos s menjanjem pelena i koliko uživa u prvim danima roditeljstva.

Glumac Pavle Jerinić, koji tumači lik negativca Matije u popularnoj seriji "Igra sudbine", juče je postao otac devojčice kojoj su on i njegova supruga dali ime Zora.

Pevačica Nevena Božović donela je na svet svoje prvo dete, ćerku kojoj je dala ime Anka. Ona se prvi put ostvarila u ulozi majke 23. avgusta. Nikola i Nevena presrećni su što je u njihovu malu porodicu stigla Anka, koja je svojevrsna kruna njihove ljubavi.

Plesačica i bivša zadrugarka Nina Babić porodila se i na svet donela prvo dete, a radosne vesti odmah je podelila na Instagramu.

Glumica Bojana Ordinačev u 40. godini donela je dečaka. Ona se nakon porođaja oglasila uz fotografiju bebe i tada je emotivno napisala:

- Ti si bio svugde u mom svemu. Pile moje, pače moje malo. Lavče moje…

Inače, Bojana svog partnera, sa kojim je dobila dete, krije od očiju javnosti.

Prvi put u ulozi majke ostvarila se i manekenka Katarina Vučetić koja je dobila sina. Ponosna mama je sa fanovima podelila fotografiju iz porodilišta, a nestrpljenje da dečak stigne na svet tokom dana je iz sata u sat raslo.

Glumica Nina Janković (33) porodila se na Uskrs, i na svet donela ćerkicu Ivanku, dok je pre tri godina dobila sina Vukašina.

Inače, me Ivanka je u srpski jezik došlo preko grčke i latinske verzije, u koje je pak dospelo od hebrejskog "Johanan" ("Jehohanan"), koje se sastoji od "Jahveh" (što znači “Bog”) i "hanan" (u značenju "milostiv"). Značenje ovog imena je, dakle, "Bog je milostiv".

Zvezda popularnih srpskih serija Dragana Dabović u julu je dobila dete sa Milanom Kolarskim. Par je sinu dao ime Noa, koje ime značenje "mirni" i "tihi". Glumica neretko na Instagramu deli fotografije dečaka, te svaki put razneži svoje pratioce.

Bivši zadrugari, Maja Marković i Alen Hadrović 26. decembra, dobili su sina kome su dali ime Vuk koji im je došao kao poklon pred praznike.

Ponosni otac radosne vesti podelio je na Instagramu i nije krio sreću zbog prinove.

Poznato TV lice Slađana Slavković Jovanović postala je majka u 48. godini. Naime, ona se porodila 3. decembra u GAK „Narodni front” i na svet donela dečaka kome su roditelji dali ime Vuk.

Voditeljka se ostvarila u najlepšoj životnoj ulozi i ne krije sreću što je sve prošlo kako treba.

- Zahvaljujući doktorki Vesni sve je prošlo baš kako treba. Dečkonja je krupna beba, izvesno na tatu a ne na mamu. Vuk je rođen sa tri kilograma i šesto grama i 52 centimetra i dobio je najvišu ocenu na porođaju. Trudnoća i porođaj su bili toliko lagodni da mi je prosto neprijatno da to naglašavam zbog svih mama koje se namuče dok ugledaju svoje bebče - rekla je ona za medije.

