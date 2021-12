TEŠKO JE! SVI SU ME NAPADALI! Jeziva ispovest Aleksandre Mladenović BILA SAM U DEPRESIJI Onda je odlučula da uradi OVO

Višak kilograma nije izbor i ako učinimo da je nekoga sramota zbog viška kilograma, on će se samo osećati još gore. I poznati ljudi pate od viška kilograma, a jedna od njih bila je i Aleksandra Mladenović.

- Što se tiče ljubavi, nisam, da kažem plakala, zaplače svaki živ čovek. Napadali su me da sam imala neke silne operacije lia. Da sam ovo, da sam ono. Bila sam malo u depresiji. To me je jako pogodilo - kaže za televiziju Kurir Aleksandra Mladenović.

Ona dodaje da je sve to delovalo tako, jer se ugojila, a onda odlučila da smrša.

- Nisam mogla da objašnjavam svima. Da ima hormonski disbalans, da ništa na sebi nisam radila, da se nisam botoksirala. Onda sam odlučila da skroz smršam i da se dovedem u onaj izgled, kakva sam bila - iskrena je Aleksandra.

Podsetimo, Aleksandra je prvi singl pod nazivom „Moj si nek’ si najgori“ objavila je 2016. godine. Naredne godine je publiku „počastila“ pesmu „Ljubav ili ludilo“. Usledili su singlovi „Samo mi sudite pošteno“, „Jača sam od tebe“, „Nema ljubavi da nije bolela“ i drugi. Njen album prvenac je svetlost dana ugledao 2019. godine pod nazivom „Poseban“.

