MA BIĆEŠ I TI JEDNOG DANA PEVAČICA! Keba nikad iskrenije: Želim i volim da PODRŽIM MLAĐE

Njegov glas i pesme uvek izazovu emocije, a osim što nam probudi ona najskrivenija osećanja, uz njegovu muziku se rado veselimo i slavimo neke lepe životne trenutke.

Dobar glas je njegov zaštitni znak, a upravo zbog jedinstvene emocije koju donosi u svojim pesmama, mnoge koleginice poželele su da snime duetsku pesmu sa njim.

Jedna od onih koja je imala sreću da ukrsti glas sa njim je i mlada pevačica Marina Čokan i to u pesmi "Evo ti srce na dar". A kako je bilo sarađivati sa Draganom Kojićem Kebom, otkriva nam za Kurir televiziju upravo dobro poznat vokal narodne muzike, kao i njegova mlađa koleginica koji su naši današnji gosti.

- Velika čast, veliko zadovoljstvo i želja moja je ostvarena. Pesma će tek pokazati svoje. Saradnja je krenula tako što ja Kebu znam od tek svoje treće godine, tata je njegov jako dobar prijatelj i saradnik. Završila sam muzičku akademiju i kada sam bila dovoljno zrela glasom, poželela sam upravo duet sa njim - rekla je mlada pevačica.

Pevač je otkrio kako je predvideo da će biti pevačica još dok je bila mala i kako Marini nije pevanje primarna stvar.

- Rade Čokan, njen otac je moj veliki prijatelj i kompozitor. Znam je od njene treće godine i još tada sam joj govorio: " Ma bićeš ti jednog dana pevačica", ali izgleda da sam pogodio. Želim i volim da podržim mlađe, posebno ako to zaslužuju. Drago mi je da Marini nije primarno da nakon ove pesme ide na teren da bi zaradila za egzistenciju. To je velika stvar, ne omalavažavam to, to je sasvim normalno. Mada Marina sa svojom mamom, u Beču ima svoj biznis za ulepšavanje i lepotu. Pa tako joj je pevanje samo hobi nije primarna stvar. Ona je egzistencionalno obezbeđenjena, a ovo je samo ljubav prema muzici - otkrio je Keba.

Ono što ju je dobro poznat vokal narodne muzike posavetovao bilo je da bude strpljiva.

- Ne žuri nigde. najveći protivnik mladosti je nestrpljenje. Strpljenje je majka uspeha.

