KEBA OŠTAR PREMA BIVŠOJ SNAJKI: Severina je prošlost, ali njenog SINA i dalje volim najviše na SVETU!

Dragan Kojić Keba na scenu se vratio u velikom stilu. Pevač je snimio duet "Srce na dar" sa ćerkom svog prijatelja Radeta Čokana Marinom Čokan. Pored razgovora o novim poslovnim poduhvatima, folker je za Kurir pričao i o privatnom životu, razdvojenosti od ćerke Nataše, kao i o razvodu sina Igora i Severine Vučković.

foto: Damir Dervišagić

Kako je na početku razgovora otkrio, mladoj Marini je bila velika želja da ukrsti glas sa njim, i ona joj se konačno ispunila.

foto: Printscreen

- Marinu poznajem od njene treće godine i znam za njen san, a to je da snimi duet sa mnom. Oca joj baš dugo poznajem. Ona liči na Dženifer Lopez, a ja se ne dam, starim polako - rekao je Keba.

Kada smo ga pitali da li bi mu smetalo da mu Marina bude nova snajka, pevač se šokirao.

foto: Kurir televizija

- Nisam spreman za takva pitanja i odgovore - kratko je poručio pevač, pa se Marina nadovezala:

foto: Kurir televizija

- Igor je jako dobar i zgodan momak, znam ga ceo život, imamo skroz drugačiji odnos. On mi je kao brat.

Kojić se tokom razgovora prisetio i ćerke Nataše, koja već 10 godina živi u Americi.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković

- Dok smo snimali spot, bio sam setan. Proletela mi je kroz glavu moja Nataša. Vi znate da je ona tamo dugo. Ovde je imala uspešnu, šestogodišnju karijeru i onda je samo presekla i rekla: "Ne mogu više". U ovom poslu je mnogo teže ženama nego muškarcima. Uopšte u karijeri. Svašta sam viđao, doživljavao, savetovao - rekao nam je pevač i požalio se kako ćerku nije dugo video.

foto: Ana Paunković

- U Americi nisam bio tri godine zbog ove situacije. To je jako teško. Ali, zahvaljujući društvenim mrežama, možemo da se vidimo i čujemo svaki dan. Ne bih da objašnjavam, nisam od onih roditelja koji misle da dete treba da bude uz skut. Nije lako, ja znam kako mi je. Mnogo puta sam plakao za njom, nisam težak na suzama. Mnoge stvari pretočim u pesme - kaže on.

Keba se posle duge medijske ćutnje o razvodu sina Igora od Severine Vučković konačno oglasio i prokomentarisao bivšu snajku.

foto: ATA images

- Ne izbegavam da pričam o toj temi. Ali nisam savetovao sina ni pre razvoda, ni posle. Niti je on to tražio od mene. Zreo je čovek. Što se tiče toga, da li se on prvi razveo? Nije. Prošlost neka ostane u prošlosti - počeo je on, a na pitanje da li žali što mu Seve više nije snajka, pokušao je da vrda.

- To je lično moja stvar da li mi je žao ili nije. Nijedan rastanak nije lak i nije lako reći "svejedno".

Kojić se dotakao i pevačicinog sina, kog je gledao kao unuka. Sada je gotovo kroz suze rekao da mu mališan nedostaje.

foto: Printscreen/Instagram

- Volim ga, kao i uvek, najviše na svetu. I uvek će mi nedostajati - rekao je on.

foto: Kurir televizija

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić

