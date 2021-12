MOJ RAZVOD JE VEROVATNO TO PODSTAKAO: Severina otkrila da li je u LJUBAVI sa Filipom Miletićem!

Pevačica Severina Vučković (49) prekinula je nagađanja o navodnoj vezi sa producentom Filipom Miletićem (40) i otkrila da je njihov odnos ostao samo na prijateljstvu.

Ona kaže za Klix.ba da Filipa dugo zna, kao i da sa njim nije u vezi.

- Filip i ja nismo u vezi, ne izlazimo. Jednostavno već dugo ne čitam novine, nego mi jave prijatelji što pišu i onda, kad smo videli naslov 'Kako dalje', onda smo se smejali jer ono, završili smo ploču i sad ćemo kao prekinuti. Međutim, naša saradnja traje 10 godina, verovatno je moj razvod to podstakao, ali je toliko pogrešno plasirano. Uopšte me više ne pitaju ni je li to istina ili nije, ali bolje da pišu o tome nego o nekim teškim stvarima o kojima se pisalo - izjavila je Severina i opovrgnula vezu.

Severina se trenutno nalazi u Sarajevu na snimanju novogodišnjeg programa. Otkrila je i zašto joj je Sarajevo toliko drago te da je kao mlada htela da studira u tom gradu.

- Jedina mi je želja bila da ustvari studiram u Sarajevu. Ali kako je tada bio rat, a ja sam počela da pevam čim sam završila srednju školu, ta mi se želja nikad nije ostvarila - prisetila se.

