SEVERINA TRAŽI ODŠTETU OD 300.000: Pevačica tužila poverenika Hilandara jer ju je kritikovao na televiziji!

Severina Vučković okomila se na Srpsku pravoslavnu crkvu i njene predstavnike. Ovoga puta tužila je poverenika Hilandara Miloša Stojkovića za povredu ugleda i časti, a nedavno je patrijarhu Porfiriju poslala preteće poruke, na koje joj prvi čovek SPC nije odgovorio.

Stojković je, kako Kurir saznaje, dobio tužbu nakon gostovanja u jutarnjem programu na televiziji Pink, gde je izneo svoje mišljenje da je bivša snajka Dragana Kojića Kebe bolesna nimfomanka. Severina od poverenika traži da joj isplati 300.000 dinara.

- Uskoro treba da dam idem po službenoj dužnosti da dam izjavu. Ja nju nisam uvredio, nego sam rekao istinu. Radi se o osobi niskih moralnih vrednosti i, rekao bih, psihički bolesnoj osobi koja sebe treba da pregleda. Poznajem Igora Kojića, ali i Milana Popovića, njene bivše partnere, i oni su izuzetno dobri ljudi i Srbi - tvrdi Miloš.

On smatra da pevačica, kad joj opadne popularnost, izmisli aferu ili snimi kućni video.

- Sama usnimi pornić i izmisli aferu kad god joj je potreban marketing. Međutim, ono što me kao Srbina povredilo jeste njeno vređanje pravoslavnih vernika. Ona može da leči komplekse, ali nikako da vređa patrijarha jer, po mom mišljenju, to je uvreda za sve hrišćane u Srbiji. To govorim kao teolog. Ovde je zaradila novac i u našoj zemlji uvek je dočekana na najbolji način. Ponosim se time što me tužila jer to znači da govorim istinu i da je ona ništa drugo nego bolesna nimfomanka kojoj smo mi Srbi dužni da stanemo na crtu upravo zbog pravih vrednosti - zaključuje teolog.

