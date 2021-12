U VREME KAD SAM SE RODILA, TAČNO U TAJ SAT I MINUT NAŠLA JE NAČIN DA MI ČESTITA Merimina ćerka za ROĐENDAN objavila potresne reči

Pre nekoliko dana, 29. decembra, navršilo se 40 dana od smrti Merime Njegomir, a danas njena ćerka Ljubica proslavlja svoj rođendan prvi put bez majke.

"Strepela sam od ovog mog rođendana, prvog bez mame… Rodila sam se u toku noći, i mama se svaki put budila u to vreme, zvala me da mi čestita ako sam online ili čekala jutro da me odmah zove naravno uz komentar: ”Bubi, opet sam se probudila u vreme kad sam te rodila”. Naravno strašna mi je bila ideja da mi mama ove godine neće čestitati rođendan… Između ostalog, ali eto nisam se setila onoga što nam je ona uvek govorila: “Nije vaša mama mačji kašalj nego mačja kijavica”. I eto sinoć u vreme kad sam se rodila, tačno u taj sat i minut ona je našla način kako da mi čestita rođendan. Pretpostavka možda od tuge umišljaš i sve ono slično tome pada u vodu jer je moja Sonja bila sa mnom i imam svedoka. Ne postoji jedna reč koja bi mogla da opiše moju mamu, ali u ovom slučaju samo bih joj rekla: Mama, ti si stvarno genije! Hvala ti što mi pomažeš da se svaki dan iznova uverim u količinu ljubavi i povezanosti koju imamo nas dve. Jer znaš da jedino tako ovo sve mogu da podnesem. Voli te tvoje dete, tvoja Bubi", napisala je Lubica na svom instagramu i objavila fotografije i video sa mamom.

U sredu su Merimini naslednici Milica, Ljubica i Jelena, kao i sin Marko stajali zajedno kod groba, a kada je počelo opelo nisu mogli da zadrže suze.

Podsetimo, legendarna Merima Njegomir rođena je 9. novembra 1953. godine u Beogradu. Živela je i radila u Beogradu. Snimila je više od 25 albuma i otpevala neke od bezvremenskih hitova kao što su „Ivanova korita“, „Ruzmarin“, „Zbog tebe“ i mnoge druge.

