NAŠU VODITELJKU UHODI SUSPENDOVAN POLICAJAC: Olja Crnogorac objavila detalje DRAME U BEOGRADU: Imao je motorolu, nekom je javljao

Voditeljka i modna kreatorka Olja Crnogorac doživela je sinoć pravu dramu o kojoj je obavestila svoje pratioce na društvenoj mreži Tviter. Po Oljinim rečima, nju je uhodio suspendovani policajac, čije je ime objavila na Tviteru, a kada je njen brat prišao njenoj navodnoj uhodi, suspendovani policajac se pravio da ga ne vidi.

foto: Printscreen/Instagram

"Čovek koji me je pratio sinoć je Z. V., suspendovani policajac, koji je bio u zatvoru 3 godine. Pozvana je interventna i priveden je. Do roditeljeske kuće me je pratio, posedovao motorolu kojom je očigledno nešto nekome javljao. Policija me nije zaštitila - napisla je Olja i nastavila:

foto: Printscreen/Twitter/Olja Crnogorac

"Molim svakoga ko zna bilo šta o ovome čoveku da mi javi. Sad kad vraćam film shvatam da mi je danima neko sedeo ispred stana u kolima, posmatrao, šta god. Nije čak ni zadržan jer po zakonu kažu da u ovoj zemlji je dozvoljeno da pratite nekoga. Sada ja pitam državu, vlast, policiju - da li treba da me neko ubije, raskomada, siluje da bi ste vi reagovali? "

"Parkirala auto ispred kuće. Ušla u kuću. On parkirao kuća do moje. Brat izlazi sa drugim autom. Moj “pratilac” garantovano permutuje da sam ja u kolima i kreće da prati mog brata. Brat to shvata tek na Novom Beogradu, izleće iz kola posle dva kruga na kružnom toku."

"I snima ga . Čovek ne reaguje. Koji čovek koji je čist reaguje ovako?" - napisala je Olja na Tviteru uz snimak čoveka koji ju je pratio.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:50 OVA ŽENA VODI NAJDOSADNIJI ŽIVOT: Olja Crnogorac u medijima prvi put posle sedam godina (KURIR TELEVIZIJA)