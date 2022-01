MAJA NA LEKOVIMA I NE IZLAZI IZ STANA! Komšije otkrivaju kroz kakav HOROR prolazi, a Taki očajan: Car je ZA SVE KRIV!

Dva dana nakon diskvalifikacije iz "Zadruge", Maja Marinković kao da je u zemlju propala. Njen otac Radomir Taki Marinković se po običaju javio novinarima i odgovorio na sva pitanja koja su mu oni postavili.

Tako je za Kurir Stars Taki veče nakon Majinog izbacivanja otkrio kako se njegova ćerka i on osećaju i kako on gleda na celu ovu situaciju, zbog koje će Maja morati da plati penale produkciji od čak 50.000 evra. - Maja je došla kući, očajna je i ja sam još u šoku, moram da priznam. Skočio mi je pritisak kad su novinari javili da je izbačena. Ona je ipak držala rijaliti, glavna zvezda "Zadruge". Bez nje rijaliti propada, to mora biti jasno svima. Za sve krivim Cara, koga bi drugog?! Maja je tužna, nije joj trenutno ni do čega. Savetovao sam je da se smiri i da misli na sebe i svoje zdravlje. Ja sam joj govorio da on nije za nju, da treba da se skloni od njega, kao što je i od Janjuša. Ali eto šta se sad desilo zbog njega - rekao je Marinković i dodao da ne zna od čega će platiti kaznu televiziji Pink.

- Pokušaćemo da rešimo problem, videćemo šta ćemo s kaznom, sad imamo važnijih problema da rešimo. Najbitnije mi je da se moja Maja oporavi i da opet bude ona stara - rekao nam je zabrinuti Taki.

Mi smo hteli da porazgovaramo i s Majom, ali nam se ona nije javljala na poznati broj telefona. Zato se naša ekipa uputila ka stanu Marinkovića u beogradskom naselju Voždovac, kako bismo iz prve ruke proverili kako bivša zadrugarka izgleda i šta misli o svemu nakon što su se strasti malo smirile. Ipak, iako je Maja u tom trenutku bila u stanu sa svojim ljubimcem, ona nije želela da nam otvori vrata porodičnog doma. Iz stana se čuo lavež njenog psa, ali Marinkovićeva očigledno nije bila spremna da priča o onome što se dogodilo u "Zadruzi" i njenoj burnoj romansi s Filipom Carem.

Nakon neuspelog pokušaja razgovora s Takijevom mezimicom, porazgovarali smo s nekoliko njihovih komšija, koje su nam rekle da Maju nisu viđali otkad je izbačena iz rijalitija.

- Nisam videla Maju, dok je Taki izlazio iz zgrade nekoliko puta. Videlo se po njemu da je zabrinut. Ovo mu je baš teško palo, ne bih mu bila u koži. On će morati da se snađe za pare da bi platio tu kaznu. Ko će drugi? - rekla nam je jedna komšinica, dok je komšija Milan otkrio šta mu je Taki kazao prethodno dana.

- Nisam ni ja video Maju, niko je nije video od nas. To je glavna tema u kraju. Unakazila je Cara, to joj nije trebalo, kakav god da je on. Ona ima psihičkih problema, to je sigurno. Taki mi je rekao da mu je ćerka jako loše, da je na lekovima i da se nada da će joj za nekoliko dana biti bolje - završio je ljubazni komšija.

