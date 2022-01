JOVANA JEREMIĆ OTVORILA DUŠU NAKON RAZVODA: Voja ćerku viđa VIKENDIMA, a on mi nije BIVŠI SUPRUG! Evo kako ga zove

Voditeljka Jovana Jeremić ističe da će 2021. godinu pamtiti po prelasku na istoimenu televiziju, kao i po razvodu od supruga Vojislava Miloševića koji se dogodio krajem godine.

- Ovu godinu mi je obeležio prelazak na „Pink“ televiziju i razvod braka od Vojislava. Dva važna događaja koja su mi preokrenula život i došla u pravom momentu.

U kakvim ste sada odnosom sa bivšim suprugom?

- Ne volim da kažem da imam bivšeg supruga, već ja to volim da nazovem prvi muž. On nikada ne može da bude bivši, jer mi imamo zajedničku ćerku. Nas dvoje smo u savršenim odnosima. I pre braka i nakon braka smo uvek imali dobru komunikaciju, a sada mogu slobodno da kažem da smo još u boljim odnosima od kada smo se rastali i to će tako ostati doživotno, jer ga cenim i poštujem.

foto: Privatna arhiva

Da li i dalje živite u zajedničkom stanu?

- Nas dvoje ne živimo u zajedničkom stanu već nekoliko meseci. Razdvojili smo se u potpunosti.

Da li imate u planu da se sa ćerkom Leom preselite u novi stan koji ste kupili?

- Nekretnina koju sam kupila biće gotova u januaru. Dvoumim se da li ću živeti u tom stanu, jer je na Mirijevu, a meni su obaveze skoncentrisane na centar grada.

Na koji način ste Voja i Vi ćerki Lei objasnili da se razvodite?

- Lea je još uvek mala da bi znala da se roditelji razvode, što je i dobro za nju. Voja je redovno viđa, vikendima je čuva, kao i kad god treba. Imamo fenomenalan odnos kao supružnici.

Kakvog biste muškarca voleli da imate pored sebe?

- Uz mene ide jedan kompletan muškarac, baja u svakom smislu te reči. Neću žuriti sa odabirom svog partnera nakon razvoda. Trebaće mi vreme da, pre svega, razmotrim ponude i ocenim ko je taj čovek koji bi mogao da ide rame uz rame sa mnom, da bude moj oslonac i mirna luka. Moja odgovornost je sada veća, jer imam ćerku i ne smem da imam promašaje. Treba mi neko ko će voleti moje dete kao svoje i apsolutno neće praviti razliku. Ja sam dete iz prvog braka svog supruga volela kao da je moje i kupovala podjednako kao i svom detetu. Nisam žena koja je sklona kombinacijama i malverzacijama. Za mene se zna da ne varam i da ne podležem bilo kojoj vrsti promiskuiteta. Kad budem imala partnera to će biti javno, sve drugo se ne računa i ne treba komentarisati.

Šta Vam je najveća želja za 2022. godinu?

- Želja mi je da sretnem čoveka koji može da odgovori na moje normalne zahteve. Ostvarila sam se u svakom smislu i kao majka i kao TV lice. Sebe sam obezbedila, treba mi neko sa kim mogu da uživam, stvaram i pravim. Takav čovek može jedino biti moj partner. Tačnije, čovek koji neće biti partner Jovane Jeremić, nego kojem će Jovana Jeremić biti partnerka.

foto: Nikola Anđić

