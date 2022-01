TA LJUBAV JE IZMIŠLJENA, ZA NJU ZNA SAMO BJELOGRLIĆ! Lepa Lukić potvrdila reči Silvaninog MUŽA Radmila, pa iznela još TAJNI!

Lepa Lukić potvrdila je reči muža Silvane Armenulić, Radmila da je ljubav sa Tomom Zdravkovićem u filmu "Toma" izmišljena.

Pevačica Lepa Lukić jedna od istaknutih estradnih umetnica koja je bila u grupi sa muzičkim legendama Silvanom Armenulić i Tomom Zdravković preko 17 godina.

Oni su zajedno nastupali, provodili se i pravili prave spektakle svojih talentom za muziku. Nakon filma "Toma" mnogi detalji koji su izneti tokom scena iznervirali su Radmila Armenulić, Silvanonog supruga, jer kako tvrdi, reditelj Dragan Bjelogrlić je izmislio njenu ljubav sa Zdravkovićem.

Lepa Lukić složila se sa Radmilom po pitanju ljubavi Silvane i Tome, pa je za Republiku otkrila i da li joj se Zdravković nekada poverio o tajnama koje su ga bolele.

- Tako je, izmišljena je ljubav! Znate šta, ja samo znam da mi sa estrade nismo znali za tu ljubav, a za to je samo znao Bjelogrlić. Nisu se ljubavisali, Toma je i meni nudio pesmu, ja sam htela da uzmem pesmu, ali je Silvana dobila poziv za seriju, da otpeva pesmu i onda kaže Toma da da njoj pesmu, jer će biti za nju dobro, rekao mi je da mu je Silvana to tražila, on je dao njoj i posle je postala Silvana Armenulić sa tom pesmom. A za ljubavisanje, to nije istina! Mi bismo na estradi to znali, to niko ne zna, kako je onda mogla da bude ljubav, a mi to ne znamo, a putujemo zajedno!

Na konstataciju da je Goca Zdravković pomagala Bjelogrliću, Lepa govori:

- Ne znam šta su oni pričali, nema veze, to je film, može da se dodaje. Jedino ako njih dvoje znaju da su se sastajali, a mi sa estrade to nismo znali, možda su u filmu stavili to, jer to tako treba. Ni moja "Violina" nije bila u to vreme, kada je Toma bio živ. Svestan je Bjelogrlić da ta pesma nije bila tada, ali je meni on rekao da voli moju pesmu i da je zbog toga stavio to. Mi smo morali da znamo to, jer smo bili u grupi. On je napravio film, da bi gledali ljudi.

Pevačicu su pitali da prokomentariše to što je predstavljena kao umetnica koja ne prestaje da pije, puši i psuje.

- Napravili su da psujem ko kočijaš, idem po televiziji i psujem? Ma, bezveze, ja sam bila mlada, sad ću ja da dozvolim da psujem, napravili su me da pušim i pijem, nikad kap alkohola nisam uzela, ni pušila! Za mene je dobro što je stavio "Violinu" u film.

Lepa je otkrila da se sa Silvaninim suprugom nikada nije čula, ali da je u korektnim odnosima, pa smo je upitali da nam ispriča nešto o Tominoj supruzi Goci:

- Nisam, ne čujemo se mi nikada, ako bismo se sreli, mi bismo se pozdravili. Sa Gocom sam bila dobro, zvali su me svuda, tamo u Torontu ona drži salon, ja sam išla tamo da se friziram, to je mnogo dobra žena i ono što je ona izdržala, gledala je supruga kao malo vode na dlanu.

Lepa da li joj se Toma nekada poveravao o tajnama, kao i da li je zaista bio švaler kako je predstavljen u filmu:

- Nismo mi pričali o tome nikada, mi smo znali da sedimo i da se zabavljamo, Kalezić, on i ja, da igramo remi, nas troje sednemo u baštu, igramo remi, zabavljamo se, pevamo, pa odemo da se kupamo, sunčamo, pa igramo remi, znamo jedno o drugom sve živo, ali mi to nikada nije spomenuo. Voleo je žene, kad mu se svidi neka žena, on se zaljubi i napravi pesmu, on je bio zaljubljen u Danku, nikad ništa nisu imali, ali je on bio zaljubljen i napisao pesmu, pevao je samo tužne pesme i onu "Dotakao sam dno života", bio je svestan da je bolestan.

U filmu "Toma" scena kada Toma saznaje za nesreću Silvane je izuzetno potresna, te je predstavljeno da se on nakon toga dosta promenio i da je dugo patio. Lepa je ispričala da li je to istina, te je ona otkrila da se to zapravo nije dogodilo:

- Ma ne, on se vratio mnogo godina kasnije nakon što je poginula Silvana. Upoznala sam sve njih kada je on umro, Nada pokojna, Kalezić i ja, prvi smo se našli u njegovom stanu da pomognemo, kad je bila i sahrana, znala sam i Novicu, to je to.

