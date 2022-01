LUKAS POBESNEO ZBOG AUSTRALIJE I NOVAKA: Tim smradovima da se oduzme LICENCA, pa neka igraju sa SVOJIM KENGURIMA!

Aca Lukas jedan je od onih koji su doživeli veliku neprijatnost sa organima Australije, zbog čega mu, ističe, ne pada na pamet da ikada više kroči na taj kontinent.

Sa velikom gorčinom za Telegraf Jetset priča o tome šta su mu priredili i čvrsto staje u odbranu svetskog asa Novaka Đokovića koji poslednjih dana prolazi kroz agoniju i neviđeno maltretiranje.

- Prošao sam na sličan način kao Novak. To su jedni smradovi! Odobrili su mi vizu i sve je bilo u redu, zakazani koncerti, sve je bilo rasprodato i odjednom me zovu iz ambasade tri dana pred polazak na put da mi kažu kako je moja viza otkazana uz obrazloženje kako im je neko dojavio da sam bio osuđivan što je neistina - ističe Aca.

- U sudskoj evidenciji ne postoji moje ime među osuđivanim licima. Ja sam potpisao oportunitet, dakle u sudskoj evidenciji nisam evidentiran kao osuđeni. Ne mogu da budem među osuđivanim licima ako sam imao nagodbu. Njima je neko dostavio članak iz novina i oni su na osnovu toga meni ukinuli vizu bez da su to proverili. Kakva je to banana država koja na osnovu članka iz novina donosi odluke?! Pa u novinama piše i da sam Aca Lukas ali nisam, ja se zovem Aleksandar Vuksanović - rekao je on.

- Nakon par dana, pozvao me je lično konzul ovde da mi kaže da mogu ponovo da podnesem zahtev, da će ispraviti grešku, i tako sam mu svašta rekao i završio i sa njim i sa Australijom. Znate kada ću da idem tamo?! Nikad! Napišite velikim slovima NIKAD! Sve u svemu, zemlja za izbegavanje - objasnio je Lukas.

Kada je reč o Novakovoj situaciji, Aca ne štedi oštre reči na račun vlasti u Australiji.

- Zbog ovog što rade najboljem sportisti svih vremena, čoveku i humanisti koji im je pomagao kada su goreli treba da im se oduzme licenca za Gren slem pa neka igraju sami među sobom i sa svojim kengurima. Uz Novaka je ceo svet u ovoj borbi i želim mu da istraje. Što se mene lično tiče, već je pobedio - zaključio je Lukas.

