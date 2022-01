BOG VIDI SVE! ZORICA I KEMIŠ PRUŽILI PODRŠKU NOVAKU ĐOKOVIĆU: Umesto da uživamo u njegovim mečevima, sad smo u neizvesnosti

Zorica Brunclik i harmonikaš Miroljub Aranđelović Kemiš dotakli su se Novaka Đokovića i skandala koji se desio u Australiji.

Pevačica je otkrila u Premijeri da joj je zbog toga ova godina krenula u lošim mislima.

- Tužno je počelo, mislim da su svima božićni praznici protekli u razmišljanju, pogotovo nama majkama. Podrška naše cele porodice Novaku Đokoviću! Umesto da sada uživamo u njegovim mečevima, svi smo sada u nekoj neizvesnosti - započinje priču Zorica, a Kemiš se ubacuje:

- Potpuno drugu dimenziju sve poprima! To su neke neshvatljive stvari. Šta je problem da se uradi PCR test, čovek nema koronu i da uđe? Zna se da svi možemo da prenesemo koronu, ne samo vakcinisani.

- Znamo svi da nije to problem! Velika podrška s naše strane, zaista, i njemu i njegovoj porodici, ali kako bih ja rekla - Bog vidi sve! Što se mene tiče, ja bih se vratila, ruku dajem, ja ne bih igrala! Ne znam šta će on, ali ja bih lično rekla: "Hvala, doviđenja", koliko ja znam on je bio i veliki donator kad su imali problema - direktna je pevačica, pa otkriva ko je vatreniji fan kada je tenis u pitanju:

- Miroljub! Ja ne mogu da se nerviram, sećam se njegovog meča kada je iz potpuno izgubljenog meča uspeo da pobedi., preokrenuo je sve u svoju korist. Mi tad koristimo priliku da se ljubimo do besvesti - smeje Zorica u emisiji "Premijera - Vikend Specijal".

