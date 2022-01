CECI I DRAGANI SAM BIO KAO STARIJI BRAT! Ilić se setio VELIKIH turneja, evo ko je pratio pevačice i da li se sad druži sa njima!

Legendarni pevač Miroslav Ilić prisetio se ranijih godina tokom kojih je išao na turneje sa svojim znatno mlađim koleginicama.

Miroslav Ilić ove godine slavi 50 godina karijere, a sada se prisetio kako je sve počelo. O svom druženju sa Draganom, Cecom i Mirom, ali i o pevačima kojih više nema, govorio je u emisiji "Ekskluzivno“.

foto: Printscreen/HypeTV

- Ja sam Dragani, Ceci i Miri bio kao stariji brat, išli smo zajedno na turneje, one su imale po 15,16,17,18 godina, pratili su ih njihovi očevi. Ja sam u to vreme bio već neka zvezdica. Sa njima sam ostao u odličnim odnosima, one su zapamtile onog starog Miroslava, njihovog starijeg kolegu. O Šabanu neću ni da pričam, koliko mi nedostaje - rekao je pevač, prisećajući se srećnijih vremena:

foto: Damir Dervišagić

- Žao mi je što više niko ne peva ovu našu pravu folk muziku, nema ko da nas nasledi, sad je sve nešto novo, moderno, ali dobro, neka. Ovaj naš pevački zanat je neuništiv, toliko je vitalan, niko mu ništa ne može. On može prolaziti kroz krize, ali ne treba sumnjati u njegov opstanak.

Pevač je potom pomenuo i Tozovca, Marinka, Džeja.

- Zajedno smo putovali, nastupali… Kakva su to vremena bila… Sećam se osamdeset i neke, sretnem Džejku, a on nešto tužan, pitam ga šta je, što je takav, kaže istrošio se na album "Zar ja da ti brišem suze". Ponudim mu da krene sa mnom na turneju po Dalmaciji, pa što bude parica podelićemo. On pristane. Pevali smo petanestak dana, a on nam je pričao priče i dogodovštine iz domova po kojima je bio.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Ekskluzivno

Bonus video:

01:33 KURIR TELEVIZIJA NA LICU MESTA: Miroslav Ilić i bivša ljubavnica Mirjana Antonović u sudu! Evo šta je advokat rekao