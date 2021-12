TAJNE ESTRADE 80-IH Toma bio zaljubljen u PROSTITUTKU s kojom su bili Miroslav Ilić i Dobrivoje Topalović, detalji će vas ŠOKIRATI

Toma Zdravković ceo život posvetio je pesmi, kafani i ženama. Zna se da je mnoge svoje numere uglavnom namenio damama koje je voleo ili koje su bile značajne u njegovom životu, ali jednu tajnu je poneo u grob. Naime, njegov veliki hit "Jelena" nije posvećen samo njegovoj snajki, supruzi Novice Zdravkovića, već i, kako za Kurir otkriva njegova prijateljica iz Nemačke, prostitutki koju je osamdesetih godina upoznao na železničkoj stanici u Frankfurtu.

foto: Zoran Kuzmanović Munja

- Čitala sam u medijima da je pesma "Jelena" posvećena mnogim ženama. Ali sve su to spekulacije. Istina je da je Toma tu pesmu napisao za devojku koju je upoznao ovde u Frankfurtu i u koju se ludo zaljubio. U to vreme je bio oženjen i vratio se iz Kanade. Bilo je to 1984. godine. Ona se bavila prostitucijom. Od toga je živela, i to nije krila. Bila je lepa kao san. Upoznali su se tokom jedne noći, kada je vozom došao u Frankfurt - priča naša sagovornica.

foto: Nemanja Nikolić

Prema njenim rečima, ta Jelena je Tomu primila u svoj stan:

- Živela je kao podstanar. Jedan dan sam došla kod nje kad iz kupatila izlazi muškarac. Bilo ga je sramota kad me je ugledao. Stidljivo se predstavio, rekao mi je da je pevač. Pošto nije imao garderobu, Jelena me zamolila da odem do robne kuće da mu kupim košulju. Dala mi je novac i rekla da uzmem broj 37. Šta ću, otišla sam, ali nisam našla tu veličinu nego 38. To je bio najmanji konfekcijski broj. Dala sam mu tu košulju da obuče i zahvalio se. Ja sam otišla kući, a oni su izašli u provod. Vodala ga je po našim kafanama.

foto: Pr

Naša sagovornica tvrdi da je Tomina Jelena bila i s Miroslavom Ilićem i njegovim kumom Dobrivojem Topalovićem.

- Volela je ona te pevače. Njih dvojica se nisu toliko zainteresovali za nju kao Toma. On je želeo da mu ona smiri srce. Međutim, Jelena nije bila zaljubljena u njega. Jednom prilikom je ovde u Frankfurtu bio sa Zoranom Kalezićem i sa Šabanom Šaulićem.

foto: Damir Dervišagić

Njima je rekao da mu je Jelena ukrala dušu i srce i da ne može da stane dok je ne osvoji. Želeo je da bude samo njegova. Nije ga bilo briga ni za brak ni za karijeru, samo je hteo da bude s njom, ali ona je pobegla od njega jer taj posao kojim se bavila nije želela da napusti. Kad joj je napisao pesmu, koju je objavio 1990. godine, poslao joj je da je pročita i ona se oduševila, ali mu je rekla da je džabe jer njeno srce pripada ulici - završava naša sagovornica, svedok brojnih događaja sa estrade iz osamdesetih godina.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Lj.S.

Bonus video:

01:06 FILM TOMA SLAVI NEVEROVATAN USPEH! Ekipa se ponovo okupila u Kinoteci, tu je i Bjela, a razlog je veoma POSEBAN!