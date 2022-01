PAO SAM SA 20 METARA VISINE, NE ZNAM KAKO SAM PREŽIVEO! Takmičar X FAKTORA umalo NASTRADAO zbog fotke, jedva izvukao živu glavu

Plesač Leo Pavlačić, poznati takmičar hrvatskog "X Factora", gde je oduševio publiku nastupom u štiklama, podelio je na Instagramu da se nalazi u bolnici na Kipru nakon što je doživio nezgodu.

- Živ sam. Mislio sam ovaj trenutak proživeti samo s najbližima, ali dugo će trajati, pa da vas sve upozorim da pazite na šta sedate - napisao je u opisu objave.

Leo je u videu snimljenom u bolnici otkrio šta se zapravo dogodilo.

foto: Printscreen

- Živ sam i van svake životne opasnosti. Išao sam na stene videti špilje koje se nalaze u moru i odlučio sam tamo da napravim fotografiju. I da nije bilo do fotografije, sigurno bih tamo seo, pojeo sendvič i pogledao zalazak sunca, mesto je stvarno predivno. Probao sam pre nogama i sve je delovalo stabilno i da mogu sesti na stenu, no kako sam ja seo, stena se otkačila. Visina je bila oko 20 metara, što su mi rekli kasnije. Na pola puta, nekih 10 metara sam pao, odnosno doskočio nogama, a pretpostavljam da sam tada slomio kuk. To me je odbacilo u plićak, dakle još 10 metara. Stvarno ne znam kako sam ostao živ jer je doslovno 30 centimetara vode - ispričao je.

Ubrzo je stigla hitna pomoć, ali zbog velike visine nisu mogli doći do njega. Leo je sve vreme bio pri svesti, premda mu je noga bila oduzeta, a ruka slomljena. Kazao je da nije primetio da ima slomljenu ruku, pa se zbog toga uspeo uhvatiti za stene. Nakon sat i po vremena po njega je došao gliser, a ruka mu je do tada već izgubila funkciju.

foto: Printscreen

- Bio sam u vodi pa nisam toliko osetio bol u nozi. Kada sam mislio da više neću moći izdržati, stigao je gliser, no i tu je nastao problem jer sam ja bio u plićaku, a područje je stenovito, pa nisu mogli doći do mene. Na sreću, pao sam s ruksakom, pa sam nekako uspio doplutati do njih. Izvukli su me i prebacili u bolnicu - rekao je Leo.

Dodao je da je operaciju čekao tri dana, a nezgoda se dogodila na njegov rođendan.

- Ponovno sam rođen i počinjem brojati godine od 2. 1. 2022 godine. Sve će se vratiti u normalnu, i noga i ruka. Ostaće samo ovaj ožiljak, pa ću izgledati kao da sam pobjegao iz zatvora, ali i to je u redu - zaključio je plesač i dodao da se nada da će biti prebačen u neku od hrvatskih bolnica.

Kurir.rs/I.B.

