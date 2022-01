VODITELJKA OTIŠLA U PENZIJU POSLE 48 GODINA! Priznala da joj je svega preko glave: Ne znam šta ću da RADIM dalje!

Glumica i voditeljka Suzana Mančić donela je odluku da ode penziju posle 48 godine karijere.

Kako kaže, umorna je od svakodnevne "frke i trke" koje izaziva bavljenje javnim poslom.

- Počela sam da radim 1. januara 1974. godine kao pevačica i bila sam prijavljena u Udruženju džez i zabavnih muzičara koje je tada postojalo - priseća se Mančićeva, pa dodaje:

- Imam ispunjenu starosnu granicu, a o stažu neću ni da govorim, ali sam rešila da odem u penziju i da malo rasterećenije i opuštenije živim. Ima tu mnogo administrativnih zavrzlama i počela sam da skupljam papire, pa se nadam da ću na leto ili jesen biti i penzionerka - rekla je Suzana za Alo i dodala šta je posebno opterećuje.

- Iskreno da vam kažem, neću više da jurim i žurim. Zovem goste za svoju emisiju, onda gostujem kod kolega jer se to ne odbija, na sve to čekaju me i dnevne obaveze koje ima svaka žena - iskrena je Suzana, i objašnjava na koga je red da joj život učini lagodnijim:

Poznata voditeljka se, međutim, neće se potpuno povući iz medija, a iako joj partner živi u Grčkoj, ona ne planira da se tamo preseli.

- Još ne znam šta ću da radim, ali rešila sam da odem u penziju. Naravno da neću da prestanem da se bavim ovim poslom niti da se preselim u Grčku. Ostaću ovde, ali samo želim malo relaksirajuće dane - završila je Suzana.

