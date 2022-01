ZBOG NJEGA SAM PRIHVATIO POSAO U ZVEZDAMA GRANDA! Palo priznanje usred emisije, pevač otvorio dušu, a onda dobio POLJUBAC

Bivša "Zvezda Granda" Milan Mitrović proslavio se ušešćem u takmičenju, a nakon toga oprobao se i kao voditelj u istoimenom šouu.

Nakon mnogo godina odlučio je da prizna ko mu je bio neiscrpna inspiracija i uzor da prihvati tu ulogu, u kojoj se fanstastično snašao.

Naime, u emisiji "Zvezde Granda Specijal" Voja Nedeljković imao je pitanje za mladog pevača.

- Rekli su mi da pitam Milana zašto, kada je bio mali, je želeo da postane ja - zanimalo je voditelja, koga je Mitrovićev odgovor potpuno raznežio te mu je oduševljeno potrčao u zagrljaj i poljubio ga u glavu.

- Zato što kada sam bio mali sam se uvek zabavljao kada sam te gledao na televiziji. To je stvarno istina, zaista kada sam bio malo dete, mislim i dalje sam dete, ali nisam više malo, mnogo sam voleo da gledam sport. Ali pored sporta uvek mi je asocijacija na neku televizijsku zabavu bio jedino Voja, jedino mi je bio zanimljiv njegov način humora i izražavanja na televiziji. On je jedan od ljudi zbog kojih sam ja prihvatio da se bavim poslom voditelja. Mnogo ljudi iz mog okruženja poredilo me je sa njim zbog tog nekog izraažvanja na šarmantan način, ali priznajem da nikada neću biti duhovit kao ovaj gospodin- priznao je Milan aludirajući na Nedeljkovića.

Voja nije krio osmeh nakon pevačevog izlaganja te se od srca zahvalio.

- Hvala mnogo, ljubi čika Voja još jednom u glavu - odgovorio je voditelj.

