NE PODRŽAVAM ILEGANE ŽURKE, NIKAKVA SUMA NOVCA NIJE VREDNA RIZIKA! Milan Mitrović osudio kolege koji pevaju usred PANDEMIJE!

Pevač Milan Mitrović uključio se u emisiju "Puls Srbije" na Kurir televiziji putem video poziva, gde je govorio o kolegama koji nastupaju usred pandemije, ali i o tome zbog čega ga dugo nema u javnosti.

On se poslednjih meseci posvetio baštovanstvu, o čemu je govorio otvoreno.

"Jedva čekam da se vratim mojoj bašti. Uspevam da se lepo provedem sa porodicom. Uglavnom sam kod kuće, malo sam i u studiju. Moramo biti pozitivni i hladne glave. Moramo da verujemo da ćemo ponovo zapevati", priča Milan i dodaje:

"To nije moje novo zanimanje, to je krenulo iz dosade. Moja ćerka je htela da se zabavlja, pa sam je na prirodan način zabavio, da vidimo kako rastu biljke. Ja sam živeo na selu, ali nisam ništa znao. Nisam neki veliki poljoprivrednik, niti sam planirao da budem uspešan o tome. Sada je to ubijanje vremena. Mislim da je poljoprivreda nauka, i ne može da se preko noći da se zaradi od toga".

Milan se osvrnuo i na kolege koji nastupaju uprkos propisanim merama i zabranama okupljanja.

"Mislim da nije vredno rizika. Nikakva zabava, suma novca, nisam učestvovao, niti sam bio na takvoj proslavi. Nisam bio ni pozvan da radim takve stvari, da jesam, možda bih došao u iskušenje da prihvatim, ali drago mi je što nisam. Oni koji jesu snose posledice. Ne podržavam ilegalne žurke. Najbitnije je da budemo strpljivi, doći će vreme da popijemo čašicu rakije, a da ne pomišljamo da će nam policajac stojati iznad glave i da će nas hapsiti zbog toga", iskren je Milan.

Poznato je da Milan na nekim proslavama ne želi da uzme bakšiš za svaki pesmu.

"Nikad mi nije bio cilj da budem broj jedan, veseli me kad ljudi pevaju sa mnom u glas. Publika me stalno pita kad će nešto novo, ali neka budu strpljivi još malo. Isitna je to. Imao sam osuda od nekih kolega koje su radili sa mnom, zamerali su mi, govorili su da sam blesav jer odbijam novac, ali red je da i ja počastim nekad, ne moram svaki put da uberem. Taj gest ljudi zapamte, i oni su meni puno dali", zaključio je pevač.

