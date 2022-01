NE TAKMIČIM SE SA MLADIM DEVOJKAMA, TO MI JE PRIMITIVNO! Verica (74) izgleda kao top model, a sad je otkrila i svoj recept!

Modna kreatorka Verica Rakočević u 74. godini izgleda neverovatno, pa mnogi njen izgled ne mogu da povežu sa godištem.

Ona veoma vodi računa o izgledu, a takođe ima mladalački duh, pa bi malo ko rekao da gazi osmu deceniju. U Jutarnjem programu Kurir televizije Verica je otkrila tajnu njenog dobrog izgleda.

- Vrlo sam svesna svojih godina i trudim se da ih nosim u skladu sa energijom koju imam. Uopšte ne pripadam onoj kategoriji žena koja će se takmičiti sa mladjima, to mi je primitivno. Ogorčena sam na činjenicu da žena kada napuni 35,40 godina mora da nosi kratku kosu, haljine duge do zemlje, ne sme da joj se vidi nijedan delić tela. To je glupost, treba da se oblačite onako kako se osećate. Pametna glava je bitna. Nekada mi je smešno kada se dovodi u pitanje kada neko ko ima više godina mora nekako da se oblači. Niko meni ništa ne diktira, ja se oblačim kako ja želim, udala sam se za osobu koju želim. Način života, genetika, raspoloženje, to najviše utiče na lepotu. Mi svoju sreću prenosimo na druge. Imati dobre noge i lepo telo u 70 godina jeste privilegija ali je najmanje važno to prikazivati . Želim da poručim svim ženama da oblače šta god žele ako je to u skladu sa njihovom energijom - ispričala je Verica u Jutarnjem programu Kurir televizije.

Modna kreatorka ispričala je kako započinje svoj radni dan koji, kako kaže, kreće u 7 ujutru a nekada i ranije.

- Ja volim da ustanem rano, leti još ranije ustajem. Imam svoju jutarnju rutinu, volim da prošetam. Trenutno mi je cela ulica u ledu, pa trenutno izbegavam šetnje kako se ne bih povredila. Počistim kuću ujutru, spremim ručak. U suštini Veljko i ja sve sami radimo po kući, imamo samo baštovana koji nam sređuje dvorište leti. Najviše volim sama da uradim nešto jer većina radnika ne odradi posao za koji su plaćeni dobro - rekla je Verica.

